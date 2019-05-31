〈運動聯名‧步步新潮〉實用主義 Nike × UNDERCOVER

2019-05-31

記者林欣若／台北報導

運動品牌與時尚大師聯名，保留機能性、提升設計感，身處運動場，宛如登上時裝伸展台。

日本時尚設計師高橋盾和Nike合作將近10年，高橋盾本身熱愛跑步，為Nike設計的Gyakusou系列兼具實用機能和時尚態度，今年夏季雙方合作更進一步，高橋盾以自創品牌UNDERCOVER與Nike合作，高橋盾表示：「透過與Nike的合作，我們能夠對技術材料和加工工藝進行探索，從而將UNDERCOVER的設計理念挖掘出新的內涵。」

延續Gyakusou系列以跑者需求為出發點，NIKE x UNDERCOVER系列同樣以實用功能為設計基礎，該系列的四款服裝都可以透過魔鬼氈調整合身程度，例如長袖上衣可以調整寬度，T-shirt的袖口也可以微調，在寬鬆版型、超大版型或者流線版型之間隨意切換，依照身形客製化，。

多元功能也是高橋盾關注的重點，運動套裝的帽子可以當口袋使用、上衣背部附有拉鍊網面口袋、運動褲的兩個大口袋既是個性裝飾也有實用目的，長袖上衣和T-shirt均加入網面設計，方便攜帶各種個人物件。

圖片提供／Nike

Nike x UNDERCOVER Daybreak，5,400元。

Nike x UNDERCOVER Daybreak，5,400元。

Nike x UNDERCOVER聯名系列服裝，強調實用精神。

網面口袋、可調節的版型，都是實用又時尚的設計細節。

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