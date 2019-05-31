夏日抗暑時尚 透氣排汗還要有型

2019-05-31

〔記者林欣若／台北報導〕夏日來到，高溫下的穿搭不僅要時尚、更強調透氣乾爽，The North Face Urban Exploration推出專為炎熱潮濕氣候所設計的Airflow機能透氣夏日系列，以高科技布料打造機能單品，主打透氣、快乾、防紫外線。

延續The North Face以各種機能布料著稱的傳統，以潮流時尚為主的副牌The North Face Urban Exploration同樣強調機能性，Airflow機能透氣系列採用的纖維布料運用品牌全新的微孔技術，開發出具備無數透氣微孔的布料，能迅速帶走皮膚上的水份，提供高效透氣及排汗功能，具彈性的Airflow布料強韌而輕量，同時具有速乾、防紫外線及抗菌功能。

設計感則不因為強調機能而妥協，男裝以純黑、米白及淺灰色調為主，女裝則加入鮮豔的螢光黃綠配色作為最大亮點，單品從連帽外套、防風外套、短袖罩衫到短褲、長褲兼備，可依照氣溫調整裝備，豔陽下依舊舒適有型。

圖片提供：The North Face Urban Exploration

The North Face Urban Exploration結合街頭風格及高端科技，打造夏日舒適時尚。

The North Face Urban Exploration Airflow機能透氣系列，女裝夾克9,380元。

The North Face Urban Exploration Airflow機能透氣系列，男裝夾克7,880元。

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