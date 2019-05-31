德義聯手 限量登機箱實用堅固

〔記者方惠宗／台北報導〕德國百年精品萬寶龍（Montblanc）與義大利高級輪胎製造商倍耐力（Pirelli）聯手推出限量「#MY4810系列」行李箱系列，以輕巧材質搭配順滑滾珠軸承設計的高性能滾輪、配備無阻伸縮手柄，帶來高效、可靠、舒適的出行體驗。款式以登機箱為主，全球限量5,000件。萬寶龍總裁Nicolas Baretzki表示，「我們將倍耐力與萬寶龍的精神結合，打造堅固耐用、可靠且可提升行動力的旅行用品，享受輕鬆旅程更彰顯時尚品味。」
在萬寶龍「#MY4810系列」行李箱的設計基礎上，由倍耐力設計團隊（Pirelli Design）賦予諸多點睛之筆，例如附有前袋設計的四輪登機箱，以藍色輕質聚碳酸脂製作外殼，具備可擺放筆電及文件夾的獨立隔層；360∘滾輪印有倍耐力輪胎標誌性黃色「PIRELLI」字樣和曲線商標。內層儲物規劃完善，並配備行動電源儲存倉以及嵌入式TSA鎖。箱面皮革與配套的2個行李牌均印有倍耐力P ZERO™輪胎的胎面紋路浮雕圖案，風格鮮明。
圖片提供：Montblanc
-
高性能滾輪印有倍耐力標誌性的黃色「PIRELLI」及弧形商標，以及其超高性能「P ZERO™」輪胎標誌。
-
萬寶龍×倍耐力聯名款限量#MY4810登機箱（附前袋款）。多段式伸縮手柄，上面印有聯名Logo。29,900元。
-
箱內擁有多功能內層儲物規劃，包括寬大隔層帶、1個大型拉鍊平袋、可放置衣物的拉鍊隔層、1個中型和2個小型拉鍊平袋、名片袋等。