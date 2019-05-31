酒粽瓏粽 端午節創意健康

2019-05-31

〔記者凃盈如／台北報導〕端午節的粽子，每一年都有新話題！蘇格蘭單一麥芽威士忌領導品牌蘇格登，繼去年與采采食茶聯名推出冰果酒凍粽，在琳琅滿目的粽子市場引起矚目之後，今年品牌又有新創意，與南門市場超過70年歷史的「合興糕糰店」攜手合作，用三款不同年份的威士忌與糕點打造「蘇格登×合興珍饌雋永端午威士忌粽禮」，推出3款以威士忌酒液入粽力作，讓老饕們有了與眾不同的選擇。

「以時間慢淬最好」是蘇格登不斷形塑的品牌價值，這次合興糕糰店也藉由繁複細膩手藝，呼應蘇格登緩蒸慢餾的工藝。比起一般的粽子，威士忌粽子耗費更長的製作時間，每顆糯米與配料均來自嚴謹的調配，從精選食材，到泡米、醃漬餡料直到包入粽葉繫上細繩的那一刻，都不容一絲馬虎。這次蘇格登威士忌與1947年就創立至今的合興糕糰店結合，讓人們更能深刻體會蘇格登長達75小時的發酵工序與悉心掌握的慢速蒸餾，再透過精選的波本與雪莉橡木桶曠時熟成，打造出馥郁飽滿卻又完美平衡的風味。

「蘇格登×合興珍饌雋永端午威士忌粽禮」，使用蘇格登12、15、18年威士忌三款酒液，分別呈現黑棗紅豆沙、黑棗芋泥、湖州鮮肉三款威士忌粽，蒸籠禮盒內有6顆粽子，每一種口味各2顆，含蒸籠售價630元，也可單買，單顆80元。於即日起至6月7日，在合興糕糰店店上販售；同時，「蘇格登×合興珍饌雋永端午威士忌粽蒸籠禮盒」也會在合興壹玖肆柒、合興八十八亭店上販售。

此外，「瓏山林台北中和飯店」，今年推出「瓏粽端午組合」，其中有一款突破傳統的「紅米馬告豬肉粽」，讓吃粽子也有新鮮感。此口味運用營養豐富的阿美族傳統穀物紅糯米取代部分傳統糯米，除了營養價值提高，並加入部落美食鹹豬肉，結合有「山林裡黑珍珠」之稱的馬告提升風味，提供消費者突破傳統的新享受，搭配香辣肉醬鮑魚粽、台灣燒肉粽，推出組合共8顆粽子，1,200元，可於即日起至6月2日訂購。

圖片提供：蘇格登、瓏山林

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