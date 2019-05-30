雨天也要繽紛 防水夾克輕巧透氣

2019-05-30

〔記者方惠宗／台北報導〕近日天氣忽晴忽雨，加上北部偏涼，帶動「雨天精品」的熱銷。以英國品牌Barbour來看，以其一貫的英倫風範與最新的優化面料，本月銷量估計增長2到3成；擁有銘黃、天空藍、橘紅等新色加入的經典系列「Weather Comfort」防水透氣夾克是明星商品。

Barbour創立於1894年英格蘭南希爾茲（South Shields），以防風防水、經久耐用的夾克聞名；其因應各種惡劣氣候而設計的外套獲得皇室各成員青睞。不過，就算看天吃飯，也要有所準備。本季Weather Comfort系列延續輕盈舒適的防水透氣布料，大獲好評。業者透露，以Drizzel款式來說，優化的防水透氣科技尼龍面料較以往更為輕薄，且顏色鮮明活潑，加上修身俐落的束腰設計，以及可拆卸式連帽，增添實用性，雨天穿著亦顯俐落有形，搭配雨靴，讓人不再濕身狼狽，而是優雅前行。另一款Barogram防水透氣夾克更具復古感，除了擁有經典Barbour領口、辨識度高，內裡亦有格紋相襯，背後縫製小斗篷造型與防風領片，展現經典的英倫大衣風格。

新款雨靴也有黃、紅等新色加入，同時運用圖案表現彰顯英式田園風，可見蜻蜓、花卉等印花，更活潑、有型。

Barbour Gummistiefel Primrose威靈頓短雨靴，4,700元。 (Barbour提供)

Barbour Drizzel防水透氣夾克黃色款，11,800元。 (Barbour提供)

Barbour Chelsea蜻蜓印花短雨靴，3,600元。(Barbour提供)

忽晴忽雨，精品雨裝開紅盤。圖中展示Barbour Barogram防水透氣夾克，13,800元。(Barbour提供)

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