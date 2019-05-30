Chanel紐約大秀 首爾神還原 金碧輝煌古埃及場景 兩件式套裝為主軸 突顯臀部肩線 各工坊展現華麗工藝

2019-05-30

〔記者王瀅娟／首爾報導〕Chanel香奈兒將2019巴黎─紐約工坊系列大秀移師首爾，在位於城東區的S Factory重現。香奈兒「神還原」大秀，除了無法將首度發表場地：紐約大都會博物館內的丹鐸神廟搬到現場外，所用的模特兒與出場序幾乎完全複製紐約大秀。以現代視野打造古埃及場景，黑色梯形拱門象徵埃及神廟殿堂，鋪滿黃沙的伸展台在模特兒信步踏過時輕揚起陣陣沙塵，令人遙想丹鐸神廟曾經的輝煌。

金碧輝煌的埃及金色貫穿此系列：受時光洗鍊的古金色、陽光下閃爍的亮金、透出古銅色的金等等，與青金石藍、珊瑚紅等珠寶色交織。兩件式的斜紋軟呢套裝或洋裝，搭配裹身白紗長裙是本季最具代表性的樣貌，以寬腰帶突顯臀部線條，護甲造型的領飾強調肩線，整體輪廓修長纖細。

既名為工坊系列，香奈兒旗下工坊自是焦點。Maison Michel帽飾工坊採用壓紋效果金色皮革，製作了本季最顯眼的帽緣反摺硬殼平底帽。金色長靴鞋跟上鑲嵌裝飾寶石與琺瑯，是Massaro製鞋工坊的傑作。Desrues鈕釦暨珠寶配飾工坊靈活應用珍珠、寶石與琺瑯，製作各式創意鈕釦與奢華大器的頸鍊、耳環與寬版手環，Goossens珠寶工坊循用創辦人Robert Goossens原創的模具，製作聖甲蟲造型鈕釦、皮帶釦與晚宴包。

服裝上精緻的刺繡全來自Montex與Lesage刺繡工坊的傑出工藝，Lamarie羽飾山茶花工坊重新詮釋埃及繪畫中的圖形，將精緻華麗的暗紅色、黑色和青金石藍色羽毛鑲嵌於服裝上，或搭配丹寧與金色皮革製成細緻貼花，縫製於胸飾領片上。處處精美，令人目不暇給，讚嘆服裝工藝之美。

斜紋軟呢套裝內搭裹身白長裙是香奈兒2019巴黎─紐約工坊系列最具代表性的Look。(Chanel提供)

香奈兒2019巴黎─紐約工坊系列晚裝以金色、珊瑚紅、土耳其藍、青金石藍等珠寶色交織，洋溢古埃及的奢華色彩。(Chanel提供)

Lamarie羽飾山茶花工坊將精緻華麗的暗紅色、黑色和青金石藍色羽毛搭配金色皮革製成細緻貼花，重新詮釋埃及繪畫中的圖形。(Chanel提供)

香奈兒2019巴黎─紐約工坊系列聖甲蟲造型晚宴包，Goossens珠寶工坊製作。(Chanel提供)

香奈兒2019巴黎─紐約工坊系列以紐約天際線設計服裝上的刺繡，完美結合珠寶與服裝。(Chanel提供)

法國塗鴉藝術家Cyril Kongo受邀為香奈兒2019巴黎─紐約工坊系列設計致敬紐約街景的印花。(Chanel提供)

香奈兒2019巴黎─紐約工坊系列彩色幾何圖形針織毛衣與金－霓虹粉紅漸層的皮褲點出紐約街頭氣息。(Chanel提供)

南韓超模朴秀珠為香奈兒2019巴黎─紐約工坊系列首爾大秀走秀。她走紐約大秀時也穿這一套(Chanel提供)

香奈兒2019巴黎─紐約工坊系列最亮眼的金色帽緣反摺硬殼平底帽為Maison Michel帽飾工坊作品，服裝上裝飾Goossens珠寶工坊製作的聖甲蟲造型鈕釦。(Chanel提供)

法國塗鴉藝術家Cyril Kongo設計的印花亦出現在香奈兒2019巴黎─紐約工坊系列托特包上。(Chanel提供)

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法