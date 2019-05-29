行動小包魅力無限 行動不受限

2019-05-29

〔記者方惠宗／台北報導〕看見新世代崇尚大膽自由、反璞歸真的時尚性格，Porter International打造全新一季的「行動小包」，以自然俐落的大地色調、不受框架限制的柔軟袋包外型，迎接夏季到來。包款風格不被正裝或休閒局限，滿足各種行動需求。

業者觀察，眼前有個「快速移動、快速變化的世代」，無論生活、工作、旅遊，每日都在快速步調下適應、輪轉，認為「簡化」是滿足消費者時尚需求的關鍵，以尺寸適當的貼身樣式打造出一系列行動小包，款式可見肩揹包、腰包等潮流包型，包括Shoulder Bag、Waist Pouch、Fanny Pack與Flat Bag等，設計線條採柔和、簡約取向，色彩包括軍綠、杏色與深藍；包帶長度可調節，可在腰掛及斜揹造型隨興轉換，體現混搭、實用。收納空間精巧、體現機能，因應新世代的行動趨勢，「行裝輕巧，輕鬆背起，說走就走，輕鬆自在地穿梭！」

Porter International杏色Flat Bag，可調節揹帶，腰掛、斜揹造型隨興轉換。2,950元。

模特兒展示Porter International杏色Shoulder Bag，2,750元。

Porter International行動小包，內裝隔間充滿機能，簡潔作風毫不含糊。圖為Fanny Pack內裝。

Porter International以各式「行動小包」呼應新世代崇尚大膽自由、反璞歸真的時尚性格。模特兒展示軍綠色Fanny Pack，2,850元。

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