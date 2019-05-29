泰格豪雅色彩亮眼 有鑽沒鑽都好搭

2019-05-29

〔記者林欣若／台北報導〕泰格豪雅（TAG Heuer）推出全新女錶卡萊拉Carrera Lady系列，白色珍珠母貝、紫色、藍色、灰色和黑色等多色面盤搭配36毫米大錶徑，率性大器中仍保有女性的典雅婉約，簡單易讀的錶盤設計，是都會女性展現品味的最佳配件。

品牌代言人、個性名模卡拉‧迪樂芬妮（Cara Delevingne）搶先佩戴這系列腕錶，她表示：「對我而言，腕錶不單是時尚配件，更是彰顯個人魅力與我所推崇的生活方式，因此，我熱愛前衛大膽且引人注目的腕錶設計。此外，我還特別喜歡卡萊拉系列醒目的色彩、精緻的精鋼錶鍊，以及可隨意搭配不同風格和造型的特性。」

全新卡萊拉系列延續經典設計如圓弧流暢的錶殼，同時注入更多摩登細節，除了加大錶徑更符合現代女性喜愛的中性都會風格，3點鐘位置的日期顯示窗也從原來的方形改成更有設計感的梯形，錶盤內圈印有秒鐘刻度，外圈環繞光滑無鑽或精美鑲鑽的錶圈，全新折疊錶扣，使錶帶比以往更輕薄，並賦予腕錶更為精緻的外觀。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法