海瑞溫斯頓The One 璀璨光芒見證永恆

2019-05-28

〔記者林欣若／台北報導〕迎接6月結婚旺季，有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出一系列婚禮珠寶及經典腕錶，為浪漫婚禮增添璀燦光華，其中以手工打造的The One系列鑽石婚戒，每顆鑽石皆由工藝巨匠精細挑選，細緻鑲嵌於幾乎不可見的鉑金底座上，襯托出主鑽石完美的閃耀光芒，圓形明亮式切工、橢圓型切工或枕型切工主鑽等多種選擇，滿足每一種新娘風格。

Winston Cluster系列珠寶透過海瑞溫斯頓獨特的Cluster錦簇鑲嵌設計，在鑲嵌過程中盡可能地減少鉑金底座的顯現，力求呈現出鑽石本身而純粹的絢麗光彩，讓每顆鑽石都能有專屬的自我特色，展現最璀璨的華麗光芒。Art Deco高級珠寶腕錶從建築設計汲取靈感，運用不同元素的創意設計以及技藝非凡的鑲嵌技術，突破鑽石鑲嵌鍊節銜接和錶鍊固定的限制，僅以兩條微不可見的刃絲將錶耳牢牢固定於Art Deco風格錶鍊，增加腕錶佩戴的牢固度及舒適感。

男士部分則有Zalium男士珠寶系列展現紳士優雅，此系列以鋯元素（Zirconium）為基礎的合金材料打造，海瑞溫斯頓將經過極高溫處理的鋯合金金屬板，精心打磨出防刮抗碎的黑色鏡面效果，展現耀眼的黑色光澤感，全系列包括袖扣、襯衫飾扣、鏈墜及婚戒，每一件單品都是品味展現。另外可搭配經典的靜夜Midnight腕錶系列，巧妙將海瑞溫斯頓紐約第五大道旗艦店建築外觀的拱型輪廓融入腕錶設計，打造出圓潤的流暢線條，經典腕錶見證珍貴的婚禮時刻。

海瑞溫斯頓Art Deco頂級珠寶腕錶，約972,400元。

海瑞溫斯頓靜夜Midnight系列42毫米自動腕錶，約754,000元。

海瑞溫斯頓Winston Cluster鑽石項鍊，約7,120,000元。

海瑞溫斯頓Zalium系列男士線戒，鑲鑽款約77,000元、無鑲鑽款約70,000元。

海瑞溫斯頓The One枕型切工訂婚鑽戒，價格店洽。

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