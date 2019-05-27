《網購．量販．超商篇》全台名粽 賞味零距離

2019-05-27

記者吳佩樺／台北報導

下禮拜就是端午節了，大街小巷早已飄起濃濃「粽」香，各大超商、量販、超市、網購業者使出渾身解數搶市，五花八門的粽子口味讓人看得眼花撩亂，雖然傳統粽仍是大眾最愛，但今年比較特別的是，現代人講究養生，帶動素粽大爆紅。另外，若是吃膩傳統口味，創意粽的選項也很多，像是椒麻口味或飛魚卵、泰式打拋豬等也雀屏「粽」選，讓今年過上不一樣的端午節。

網購通路：素粽口味更多元 甜冰粽訴求減糖

momo購物網表示：「因應『素時尚』，年初過年素菜便異軍突起，端午節延續買氣，素粽單週預購破千顆，熱賣代表例如三毛好食集素粽。」

17Life也說：「素食人口增多，很多老品牌像內灣鵝姐、呷七碗、寶來發等都有推出素粽，今年站上素粽口味大增，超過40種，其中又以南門市場老林記搜尋度最高，包含招牌板栗粽、櫻花薑黃猴菇粽、一口雜糧粽。」

此外，生活市集觀察到，健康意識高漲，很多人想吃粽子又怕吃太多，讓「一口粽」的關注度持續提升，以體積變小、美味不變來吸引嘴饞者。冰粽亦以減糖為趨勢。

超商通路：名店傳統粽買氣旺 創意聯名粽超吸睛

另從4大超商預購來看，7-ELEVEN表示，端午節預購業績已經連3年突破億元，今年同樣看好成長，目前為止，北部粽最熱銷，銷量占整體逾7成，尤其以呷七碗傳統肉粽賣最好。

全家獨家聯名的綠巨人玉米粽、好菇道紅藜舞菇蔬食粽開紅盤；名店則以石門劉家經典小巧粽、石門劉家冰晶甜心粽、粽情意野薑花粽為銷售前三名。

萊爾富最熱賣依序為狀元油飯古早味肉粽、狀元油飯頂級干貝粽與北斗麻糬黑糖紅豆奶皇冰粽。

OK超商則是黑橋牌香腸粽、九如商號紫米豆沙粽、粨發粨粽紅藜小米粽名列前茅。

量販通路：南北偏好大不同 「口味」決勝負

家樂福說：「每到端午節都會掀起南北粽大戰，今年消費者還是偏愛北部粽，以自家而言，最受歡迎的呷七碗香菇粽、呷七碗蛋黃粽、義美肉粽都是屬於北部粽。」

愛買進一步指出南北「粽」情不同，雙北以呷七碗榮登第一，南部可能氣候炎熱，冰粽脫穎而出，台南是全台賣最好的地區：此外，愛買今年首度推出雙口味素粽組。

頂好買氣最高的是狀元油飯紫米養生粽、南門市場立家臘味鮮肉粽、狀元油飯香菇肉粿粽。

總結來說，傳統粽的確是銷售大宗，北部粽勝南部粽，但素粽跟冰粽人氣也很高。採用頂級食材例如干貝、鮑魚的豪華粽亦有支持者。

《傳統粽》

狀元油飯紫米粽：因應養生風潮，狀元油飯將紫米運用到傳統粽中，特別受到上班族女性喜愛。售價295元／5入，頂好。

黑橋牌香腸粽：黑橋牌香腸粽以傳統北部粽製法包入整條黑豬肉香腸，香味獨特。售價520元／5入，OK超商，預購至5／30。

呷七碗傳統肉粽：呷七碗傳統肉粽是7-ELEVEN今年預購第一名，統計至5月中旬熱銷超過7千組。售價379元／6入，7-ELEVEN，預購至5／31。

端午飄香迷你一口粽：一口粽今年買氣提升，尤其是怕胖的女性更為推崇，體積變小，美味不變。售價995元／5袋50顆，生活市集。

《素粽》

三毛好食集素粽：三毛好食集素粽採用芋頭、杏鮑菇、栗子、紅藜等食材，有著濃郁的紅藜香味。特價436元／6入，momo購物網。

明華杏鮑菇栗子素粽：明華杏鮑菇栗子素粽除了杏鮑菇、栗子，還加入毛豆仁、蘿蔔乾，讓整體口感大加分。售價349元／5入，7-ELEVEN，預購至5／31。

南門市場老林記櫻花薑黃猴菇粽：南門市場老林記各系列素粽都備受歡迎，其中櫻花薑黃猴菇粽揉合新鮮薑黃，清爽解膩，特價630元／6入，17Life。

好菇道紅藜舞菇蔬食粽：好菇道紅藜舞菇蔬食粽運用日本舞菇、鴻喜菇，減少粽子的油膩感。售價399元／5入，全家，預購至5／31。

《創意／豪華粽》

寶來發椒麻牛三寶粽：寶來發椒麻牛三寶粽內餡為牛肉、牛筋、牛肚，麻中帶著微辣。售價625元／4入，17Life。

老協珍海味粽：老協珍海味粽內含一整顆北海道干貝，並以特調XO醬汁拌入糯米，香氣十足。售價398元／3入，限量1,000盒，家樂福。

《甜冰粽》

雪之戀冰粽：雪之戀冰粽包裹滿滿的紅豆、花生餡料，夏天吃來格外幸福感。售價204元／6入（紅豆、花生各3入），愛買。

北斗麻糬黑糖紅豆奶皇冰粽：北斗麻糬黑糖紅豆奶皇冰粽內餡以紅豆搭配港式奶皇，層次豐富。售價258元／8入，萊爾富，預購至5／31。

圖片提供／7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商、頂好、愛買、家樂福、momo購物網、17Life、生活市集

註：實際銷售價格與促銷活動，以各通路及賣場為準。

下星期就是端午節，粽子買氣進入最高峰。

雪之戀冰粽

老協珍海味粽

好菇道紅藜舞菇蔬食粽

三毛好食集素粽

今年除了傳統粽受歡迎，因應養生風潮，素粽買氣也大爆發。

狀元油飯紫米粽

寶來發椒麻牛三寶粽

北斗麻糬黑糖紅豆奶皇冰粽

呷七碗傳統肉粽

明華杏鮑菇栗子素粽

黑橋牌香腸粽

南門市場老林記櫻花薑黃猴菇粽

端午飄香迷你一口粽

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