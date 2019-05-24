【鞋槓／人紳】穿梭Business Casual與Smart Casual之間

2019-05-24

記者方惠宗／台北報導

男士風格常見Business Casual與Smart Casual，鞋履搭配該怎麼穿？讓專家告訴你。

上午才在會議室、中午有個戶外雞尾酒會，下午開始趴趴走、到處拜訪客戶，到了晚上還有個正式的應酬飯……，面對生活與工作步調的快節奏、場合的快速切換，儘管讓人難以在服裝上細細雕琢、錙銖必較，從容不迫的自信能量可別失去。

對於最常穿上的Business Casual與Smart Casual風格，「鞋槓」思維必不可少。鞋履的選擇，首先關乎於當日所到之處，再來就是如何呼應褲型；服飾搭配、快速著裝的思維，就從決定鞋履開始；選對一雙好鞋，往往就能貫穿大部分Business Casual與Smart Casual的所到之處，襯托、撐起全身裝扮。

以特殊化來看，Business Casual風格較常適合於平日上班或開會，Smart Casual一般出現在週五、週末或約會行程。台灣紳士精品特選店Oak Room行銷經理蘇維（Lorence Su）以Oak Room獨家引進的英國品牌John Lobb、Barefoot系列Lopez與Holme鞋款，獨家為《自由時報》讀者展現搭配技巧。

在Business Casual，蘇維以羊毛休閒外套搭配淺藍色府綢襯衫，配件選深藍色絲質領帶與百搭的純白亞麻口袋巾，下半身以抗皺性佳的長褲與樂福鞋搭配，深藍色紳士襪則是正式場合不可或缺的單品，再以Lopez樂福鞋串起一身型格。

Smart Casual的展現上，選穿不需要領帶也很有精神的淺藍色條紋鈕釦領牛津襯衫，搭配修身的原色牛仔褲，再穿上有型的Holme休閒鞋，馬上迎來快意！

圖片提供／Oak Room、John Lobb

Business Casual，適合於平日上班或開會。

Business Casual，適合於平日上班或開會。

Smart Casual，適合週五、週末或約會行程。

Smart Casual，適合週五、週末或約會行程。

Business Casual所穿的John Lobb黑色小牛皮Lopez便士樂福鞋，52,000元。

Smart Casual所搭配的John Lobb黑色小牛皮Holme孟克休閒鞋，30,000元。

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