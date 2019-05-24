【時計慶典‧絕世時光】浪琴製錶5千萬！非賣品典藏博物館

2019-05-24

記者方惠宗／台北報導

2019年，一連串的時計慶典在此展開。有的是傳奇機芯的故事；還有登上月球的手錶點滴，一段往日時光，至今歷歷在目。

以飛翼沙漏為品牌標誌的浪琴（Longines）第5,000萬只腕錶誕生！為紀念這一刻，這款腕錶將納入浪琴錶博物館（Longines Museum）為數可觀的收藏品中。浪琴博物館位於瑞士的聖米爾（Saint-Imier），品牌總部亦設立於此。

這款紀念腕錶隸屬浪琴巨擘系列，是品牌經典的代表作，採用最新獨家L897自動機芯，搭配直徑40毫米玫瑰金錶殼，提供64小時動力儲存；3點鐘位置有日期、月份顯示。時、分、秒針為藍鋼指針，與印鑄麥穗飾紋的銀色錶盤相映成趣。

創立於1832年、浪琴在超過185年的歲月裡，以不同年代的資料庫技術匯集、傳承每只序號的錶款檔案，因此可以迅速準確地找到迄今所生產的5,000萬只腕錶的個別資訊。

圖片提供／Longines

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