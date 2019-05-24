【時計慶典‧絕世時光】Edox傘兵之錶 絕密重生

2019-05-24

記者方惠宗／台北報導

2019年，一連串的時計慶典在此展開。有的是傳奇機芯的故事；還有登上月球的手錶點滴，一段往日時光，至今歷歷在目。

傘兵之錶 絕密重生

一張圖稿重啟數十年前的神祕記憶，上頭潦草註記：「1973年。限量版的特別製作」。原來，這是Edox（伊度）遺失已久的錶款「SkyDiver」的草圖。

一位退休Edox製錶師談起這個故事，「這只SkyDiver出自一位瑞士上校的祕密企劃」，這位不知名的上校希望Edox為他的菁英傘兵提供可靠耐用的腕錶，因為Edox的防水手錶非常出色，能夠處理傘兵在陸地、空中或海上遇到的任何情況，「上校堅持必須絕對機密。」

今天，Edox令SkyDiver重生，向Edox創立135週年的歷史及傑出的軍錶的愛好者致意。這款300米防水的現代新作採用自動三針瑞士機芯，搭配潛水錶圈和錶底蓋降落傘圖案；厚度2毫米的藍寶石水晶錶鏡、Super-LumiNova X1夜光指針與刻度，確保極端條件下的耐刮與可讀性。

SkyDiver配備有特殊皮革錶盒，並附額外的復古皮革錶帶，限量發行555套。

圖片提供／Edox

一款1973年的Edox SkyDiver腕錶。

Edox SkyDiver Military Limited Edition自動日曆腕錶。搭配不鏽鋼鍊帶，配有額外的復古皮革錶帶。46,800元。全球限量 555 只。

錶底蓋降落傘圖案紀念當時專為菁英傘兵特製的錶款歷史。

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