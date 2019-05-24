【時計慶典‧絕世時光】A.Lange & Söhne復興十部曲之二

2019-05-24

記者方惠宗／台北報導

2019年，一連串的時計慶典在此展開。有的是傳奇機芯的故事；還有登上月球的手錶點滴，一段往日時光，至今歷歷在目。

朗格為Lange 1打造10款25週年紀念錶

篳路藍縷。2019年是德國頂級製錶商朗格（A.Lange & Söhne）重生代表作、「Lange 1」問世25週年，品牌逐一推出十款極具紀念意義的Lange 1新作，以這款25年前一夜成名、配備大日曆顯示與不對稱錶盤布局的設計，歡慶錶廠與該系列踏入重要里程碑。

朗格歷史源於德勒斯登宮廷製錶師費爾迪南多‧阿道夫‧朗格（Ferdinand Adolph Lange，1815～1875）在1845年的德國格拉蘇蒂鎮（Glashütte）創立自己的錶廠，也為薩克森（Saxony）製錶業立下基石。二次大戰，朗格遭東德充公。1990年，「柏林圍牆」倒塌、兩德統一，才開啟朗格創辦人曾孫、瓦爾特‧朗格（Walter Lange，1924～2017）和合作夥伴君特‧布呂萊恩（Günter Blümlein，1943～2001）的錶廠復興之路。1994年10月24日，朗格在德勒斯登王宮揭開新時代的四個錶款，Lange 1正是其中之一。

經典款

適逢Lange 1腕錶面世25週年，朗格以限量250只的Lange 1“25th Anniversary”18K白金錶款做為慶祝開端。可以看到，Lange 1自1994年至今沒有什麼改變，而是融入特殊的紀念色彩，包括深藍色數字和時標的銀白色實心銀錶盤、藍色日期數字，以及灰色縫線的藍色鱷魚皮錶帶，擺輪夾板鐫刻紀念性的「25」字樣。

月相款

朗格Grand Lange 1 Moon Phase“25th Anniversary”是紀念系列的第二款作品，也是首款配有手工雕刻月相盤的朗格腕錶。18K白金月相盤上，手工雕刻的六顆星星和多顆小圓點營造出璀璨星空，與月亮相互輝映，組成迷人夜景。

圖片提供／A.Lange & Söhne

朗格Lange 1“25th Anniversary”紀念版。18K白金錶殼（直徑38.5mm，厚度10.7mm）。L121.1型手上鏈機芯。1,431,000元。限量250只。

修飾華麗的L121.1型機芯與首款Lange 1機芯有一樣的特色，包括以未經處理德國銀製成的3/4夾板、八枚螺絲固定的黃金套筒和手工雕刻擺輪夾板。

18K白金製作的雕刻揭蓋是另一特色，描繪1873年的朗格總部，並融合瓦爾特‧朗格和君特‧布呂萊恩的名字，以及「25 YEARS LANGE 1」浮雕字樣。

擺輪夾板鐫刻「25」字樣，紀念25週年。

全新雕刻線條首度融入藍色設計，造就鮮明的對比效果。

朗格Grand Lange 1 Moon Phase“25th Anniversary”。18K白金錶殼（直徑41mm，厚度9.4mm）。L095.3型手上鏈機芯。1,542,000元。限量25只。

朗格Grand Lange 1 Moon Phase“25th Anniversary”是首款配有手工雕刻月相盤的朗格腕錶。

L095.3型機芯展現於水晶玻璃底蓋之下。

朗格大師以手工雕刻月相盤星星。

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