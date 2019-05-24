【鞋槓／人紳】甲板時尚：百搭接地，萬用之選

2019-05-24

記者方惠宗／台北報導

夏天到來，如何用一種鞋貫穿多元造型？記者告訴你，男人腳上的「斜槓思維」。

百搭接地 萬用之選

探索跨風格的輕量化結構鞋履，這雙名為「Open Walk」的設計絕對名列前茅。從甲板而來、義大利精品Loro Piana標誌鞋款「Open Walk」是一雙極柔軟的無綁帶短靴，最初乃為航海運動而設計，舒適輕盈、簡潔俐落，如今也運用於都市生活。獨特的設計包括開口採隱藏式彈性束口，只需單一動作就可輕鬆穿脫；鞋身可完全包覆足部並提供全面支撐，材質為麂皮，表面經防水處理。鞋底採用天然橡膠和穩定防滑科技材料的獨特混合，賦予鞋履高度穩定性和抓地力，且呈現略透明的質感，每雙鞋色彩亦呈現輕微差異，突顯其獨一無二。本季新色上市，淺灰、灰綠、藍、橙等中性色調，穿出新一季的隨興優雅。風格上，是休閒服裝的點睛之筆，亦是搭配正式服裝的理想選擇。

宛如攣生的Summer Walk新色款同時上市，這款帆船鞋同樣柔軟輕盈，採無襯裡麂皮製成，最適合夏季穿著。Open Walk與Summer Walk鞋底引人玩味；鞋跟處設有下凹平台，可寫姓名而不磨滅，巧思來自水手們會將鞋子放在艇上大籃子，在鞋底寫名字、方便找到自己鞋子的傳統。

此外，Tod’s也以天鵝絨般的絨面革設計便士樂福鞋，橡膠鞋底裝飾編織繩索，散發航海休閒風情。

圖片提供／Loro Piana、Tod’s

Loro Piana宛如攣生的Open Walk與Summer Walk是輕量化結構鞋履經典代表。

Loro Piana Open Walk麂皮男鞋深藍色款，29,300元。

Loro Piana Summer Walk麂皮男鞋灰綠色款，23,600元。

Tod’s麂皮便士樂福鞋，橡膠鞋底飾有編織繩索，價格未定。

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