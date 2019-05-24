【鞋槓／人紳】樂福鞋：自由穿梭， 一鞋多用

2019-05-24

記者方惠宗／台北報導

夏天到來，如何用一種鞋貫穿多元造型？記者告訴你，男人腳上的「斜槓思維」。

自由穿梭 一鞋多用

在Business Casual與Smart Casual的鞋款挑選上，男鞋市場專家、台灣紳士精品特選店Oak Room行銷經理蘇維（Lorence Su）觀察，「運動鞋大約佔三分之一，另外的三分之二則是近來盛行的輕量化結構皮鞋。」

蘇維說：「輕量化結構皮鞋多以麂皮、水牛皮等透氣性佳的皮革製成，在鞋身內側採半內裡或無內裡的設計、附加鋪棉鞋墊，鞋底使用重量較輕、彈性較好的膠底，即使不穿著襪也能保持舒適乾爽。」樂福鞋（Loafer）即屬這類。

樂福鞋的經典樣式，多數人不會錯過Tod’s豆豆鞋。對白領族來說，除了適合日常、全天候所穿，更因其舒適、好穿又優雅的特質，常見辦公室放一雙，或出差、旅行時，在行李箱備一雙，以備隨時的需要。

2019春夏，Tod’s將功能、實用、品味融合，滿足都會男士對於簡約、質感與高雅造型的需求，這款具有品牌指標意義的鞋履，在經典形式中加入全新Double T 飾釦或對比色彩的裝飾線條，以豐富的細節演繹摩登多樣的潮流氣息。值得注意的是，本季特別將鱷魚皮壓紋皮革放在豆豆鞋款，鞋面的Double T金屬飾釦再進化，以小圓環將兩個經典T Logo串聯組合，展現內斂奢華。

此外，加上Slip-on後跟的皮革樂福鞋、賦予「一鞋兩穿」的功能，作風更隨興，為紳士漫步帶來更輕便的選擇。Tod’s為此注入充滿休閒、度假感的「草編」元素，鞋面以柔軟牛皮或麂皮設計，後跟以車縫線塑形，搭配夏季休閒西裝、一派優雅。Cerruti 1881皮質樂福鞋則是以羊皮製成，搭配小牛皮襯裡與皮質鞋底，格調蘊含東瀛語彙。

圖片提供／CERRUTI 1881、Tod’s

加入對比線條裝飾的Tod’s豆豆鞋，襯托出特別的摩登姿態。

Tod’s麂皮飾線條細節男士豆豆鞋，22,200元。

Tod’s Double T飾釦鱷魚皮壓紋牛皮男士豆豆鞋，22,200元。

Tod’s以皮革草編鞋搭配夏季休閒西裝，優雅、愜意。

Tod’s黑色皮革男士草編鞋，16,900元。

經典樂福鞋可滿足簡單又高雅的風格。圖為Tod’s 2019春夏系列。

Cerruti 1881皮質樂福鞋，18,990元。

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