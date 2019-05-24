夏日面膜 保養快速便利

2019-05-24

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞現代人工作忙碌，面膜絕對是最便捷快速的保養方式。提提研與瑞士Mibelle實驗室合作，取材於大自然，推出全新「永生苔瞬活修復生物纖維面膜」。原名小立碗蘚的「永生苔」為現今最古老的植物之一，其活性萃取物曾榮獲2018年三大原料創新金獎，全新面膜除了添加永生苔外，還有雙分子玻尿酸、生物醣膠與維他命B5等成分。

「超級食物」近年來在國內外蔚為風潮，DR.WU嚴選出9種自然界珍貴的超級食物，包含巴西苺、藍果、卡姆果、紅石榴、銀杏葉、蜂王乳、黑松露、白松露以及魚子萊姆，濃縮成超速效的「超級食物膠囊面膜」，多款選擇滿足肌膚不同的需求。

Neogence霓淨思推出「NVit維他命面膜系列」，涵蓋維他命A、B5、C等成分，維他命面膜全系列採用天絲纖維，以原纖結合混紡工法，提升布膜的乘載量，有效鎖住精華成分。

暢銷全球的「我的美麗日記」與日本團隊共同企畫，推出具有沁涼舒緩功效的夏季限定商品「檸檬雪茶保濕舒緩面膜」，添加來自西藏高山中的野生植萃雪茶，同時搭配向日葵嫩芽、金盞花及七葉樹等提取物，輔以甘草及山金車的亮顏作用。

圖片提供：DR.WU、霓淨思、我的美麗日記、提提研

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法