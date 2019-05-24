LV全新Epi 增添男士酷帥潮味

2019-05-24

〔記者方惠宗／台北報導〕法國精品Louis Vuitton（LV）宣布將為Epi皮件系列推出全新款式，為男士皮具Epi Initials與Epi Patchwork Graphite添增饒富韻律感的新穎圖樣；以時尚色彩畫龍點睛、結合LV圓形標誌，為Damier Graphite帆布與Epi皮革注入鮮活姿態。

LV具有獨特水波紋理的Epi系列於1985年問世，這些年來經常為這款有色皮革換上各種精選繽紛新裝，這次即將推出的海軍藍、黑雙色，似乎顯得更酷、更潮！Epi Initials系列飾有耳目一新的黃色與藍色LV圓形標誌，背包款式則有黃色與藍色的Epi皮革拼接點綴。款式上，焦點鎖定四款經典造型，包括Danube小型隨身包、Christopher後背包、Bumbag腰包與Keepall。另外，一款獨特的Damier Graphite拼色三合一手拿包也將同時上市，有色內層設計與Damier Graphite帆布交織出華麗三部曲，宛如像俄羅斯娃娃般層層收納。

該系列將在今年六月於LV專門店上市。

圖片提供：Louis Vuitton

LV Damier Graphite拼色三合一手拿包，32,400元。

LV腰包Epi Patchwork Bumbag Initials，61,000元。

LV小型隨身包Epi Patchwork Danube PPM，63,500元。

LV多功能拉鍊袋（左），21,900元；皮夾（右上），21,900元；以及長夾（右下），26,000元。

LV推出全新Epi皮件系列。模特兒展示後背包Epi Patchwork Christopher PM，128,000元。

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