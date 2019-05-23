中性包款 帥氣個性容量大

2019-05-23

〔記者林欣若／台北報導〕以大地色系、軍綠色為主的工裝風，帥氣休閒、男女皆宜，配件品牌Kipling將工裝時尚化身為包包，推出Edgeland邊緣系列，中性帥氣的包款不論是正裝或休閒、個性或甜美，都能完美搭配。

Edgeland邊緣系列以濃厚戶外大自然氛圍的橄欖綠色為主調，搭配大地色、米色調皮革製背帶或拉鍊條設計，增添質感，四大包款包括REDRO包型以流線型外觀打造輕便自然印象，超大容量滿足旅遊需求；URBANA包型以圓弧型設計展現自在風格，簡約設計是文青最愛款；KOMORI S包型結合都會與休閒感，是上班族的最佳配件；TSUKI S包型以大寬口型設計，兩側扣環創造出獨特剪裁，低調的外型卻很有設計感。

在文創市集大受歡迎的日本帆布相機包品牌Nadowa，則首度在tokyobike Taiwan快閃進駐一個月，三款包包皆以法文命名為Ville（城市）、Vélo（單車）、Campagne（村莊），分別可以容納A4、B4及A3尺寸的文件，超大容量除了一部單眼相機，還可以放下兩到三個鏡頭，以及電腦及各種隨身用品，所有包款都可直接丟進洗衣機清洗，不用擔心變形或損壞，用久了更有帆布包特有的手感痕跡。

圖片提供：Kipling、Nadowa

Nadowa Velo郵差包，原價5,600元，限定期間特價4,800元。

NadowaVille 托特包（小），原價4,200元，限定期間特價3,600元。

Kipling Edgeland邊緣系列URBANA，4,780元。

Kipling Edgeland邊緣系列TSUKI S，5,580元。

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