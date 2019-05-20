2019-05-20

記者凃盈如／台北報導

家鄉粽各有擁戴者！到底北部粽勝出還是南部粽？這是每年端午節大家爭辯不休的話題，快來複習一下北部粽和南部粽的特色，並看看今年還有什麼特別的家鄉味吧。

半熟米蒸 北部粽

北部粽的特色，是以半熟米蒸入味，使用帶有斑點的桂竹筍殼當粽葉，聞起來會有點筍香，再將半熟的米包入全熟的餡料蒸煮，且在備料過程當中，也會先把栗子、蝦米、香菇等餡料先爆過、滷過、炒過再水煮，並把生糯米、滷汁加進鍋中一同炒，讓糯米吸收精華，產生濃郁香氣，再起鍋包入粽葉。

今年台北君悅酒店推出「寶島北部粽」，將國產圓糯米與長糯米以獨家比例混合後，先泡水兩小時再瀝乾蒸煮30分鐘，隨後加入由紅蔥頭、蝦米，並以特殊配方滷製而成的國產五花肉、栗子、鹹蛋黃、整顆干貝及台灣香菇等傳統北部粽食材，包入粽葉內再蒸煮30分鐘。粽葉打開後，香氣撲鼻而來，口感Q彈滑潤，很是經典。

台北新板希爾頓則推出6粒裝的經典口味「道地北部粽」，將肉質滑嫩的黑毛豬後腿肉以獨門醬汁長時間熬煮，加入上品鮑魚、埔里香菇、鹹香蛋黃與蝦米，炒出撩人香氣與香濃風味，在舌尖上演奏多重滋味。六福集團則推出「六福快樂如意粽」，精選登上國宴的「雲林快樂豬」入粽，肉質扎實，並以傳統北部粽工法製作。

生米水煮 南部粽

南部粽的關鍵在於使用生米，水煮熟透，粽葉以質地細緻葉面寬、帶香氣的竹麻葉，將生米包入全熟配料，以澎湃餡料為名，且常常混合水煮花生。

來自府城的老字號黑橋牌，就推出許多南部粽代表作，尤其老老闆娘早期為回饋員工及老顧客，在端午節時會分送給大家、親自包的「私房粽」，因為餡料澎湃、廣受歡迎，總有許多人詢問是否可買，後來開始在門市販售，雖然每年只賣兩個月，每天生產五千顆，但在端午期間仍供不應求，於是黑橋牌還有師傅組成的「包粽團」，年年為老饕服務，更因應現代人的飲食習慣和喜好，開發十幾種粽子口味，但其中仍以承襲南部粽作法的「府城廟口粽」最為熱銷。這款廟口粽遵循南部粽作法，以炒香的生米包裹獨家調味過的餡料，水煮至熟透，Q彈的糯米吸收豬後腿肉鮮美的肉汁、紅仁鹹蛋黃、栗子、香菇、花生、蝦米等食材精華，整顆粽子飽滿，嚐起來軟Q不油膩，是道地府城滋味。

地方名菜 功夫粽

台北美福飯店潮粵坊點心主廚，將粵菜的代表名菜花雕雞包入粽子裡，「花雕雞粽」以陳年花雕酒醃漬充滿彈性的長糯米和鮮嫩的仿雞腿肉，搭配杏鮑菇、鹹蛋黃，每一口都能嚐到甘醇濃厚的酒香。台北晶華酒店則推出「麻油雞肉粽」、「綠竹筍鮮肉粽」等特別的人氣口味，前者外層米粒香氣四溢，內裏入肉質鮮嫩、份量十足的麻油雞腿肉，搭配杏鮑菇，伴隨麻油香氣環繞鼻息。台北凱撒飯店則在炎熱夏日推出川味、帶輕麻辣的「椒麻牛肉粽」，帶微辣口感，很是開胃。

排隊名粽 鮭魚紅藜．客家粿粽

新光三越今年一次網羅台灣在地5大老字號排隊名店，可以一次嚐遍北部粽、湖州粽、南部粽，內含首次進入通路販售的北部夜市名店阿桐阿寶、阿欉大橋頭肉粽，以及台北知名老店蔡萬興、信維市場，以及台南百年老店再發號等， 讓人一次可嚐到不同口味。

訴求養生、健康，「美威鮭魚」即日起至6月7日於全台家樂福販售限量1,000袋的「美威頂級鮭魚雙味粽」，包括將鮭魚與紅藜麥雙超級食物入粽的「極品鮭魚紅藜粽」、以及嚴選鮮嫩鮭魚與少許豬肉的「干貝XO醬鮭魚粽」。

至於擅長從傳統中找新意的采采食茶，今年端午則推出「主廚特製雙干貝小口粿粽」，源自於傳統客家粿粽，外皮以台灣在來米與糯米漿手工揉製而成，內餡加入了頂級新鮮干貝與乾干貝，混和香菇、肉末、豆薯、鹹蛋黃等食材，特別的是，有泰雅族原民血統的宗山行政主廚，運用了「馬告」入餡，讓風味更有層次與驚喜。

圖片提供／台北晶華酒店、台北美福大飯店、台北君悅酒店、台北新板希爾頓、六福集團、采采食茶、美威鮭魚、新光三越、凱撒飯店、黑橋牌

註：促銷價格或有更動，以各通路為準。

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