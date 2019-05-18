珍藏逸品春拍 綠鑽正夯

2019-05-18

〔記者王瀅娟／台北報導〕彩鑽在珠寶市場持續發燒，不僅珠寶品牌競相推出，拍賣會上亦屢創紀錄。珍藏逸品拍賣會拍賣官李承倫觀察，繼粉紅鑽與藍鑽之後，綠鑽在今年香港蘇富比春拍也拍出高價，3.05克拉濃彩綠鑽戒拍出折合新台幣約2,300萬元高價，被視為下一個黑馬。

李承倫表示，綠鑽是因為在地底蘊藏時經歷天然輻射環境，因而改變了晶體結構而致色，而綠鑽原礦經切磨後，失去顏色也不在少數，因此珍稀程度並不亞於粉紅鑽與藍鑽。而綠鑽因其生成環境，除了顏色濃度有所差別，也有可能帶黃色或藍色，因此色調變化相當豐富，珍藏逸品春拍此次便推出12顆顏色，相較於已經被炒高的粉紅鑽與藍鑽，綠鑽是更好的投資標的。

珍藏逸品春拍今天於台北華南銀行國際會議中心舉行公開預展，明天於同場地進行拍賣，除了綠鑽，還有8顆粉紅鑽、8顆藍鑽，以及多款低價起標珠寶，也有古董珠寶，供珠寶愛好者與收藏家前來一探究竟。

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