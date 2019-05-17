《2019春夏底妝圖鑑》水潤透亮 挑這盒！

2019-05-17

記者邱巧貞／台北報導

氣墊粉餅或粉霜因能隨身攜帶，補妝方便，受到不少女性的喜愛。水潤透亮的妝感也一直是氣墊產品的特色。今年春夏的氣墊粉餅除了延續水感外，也不約而同地強化產品的遮瑕度及持久妝效，以因應夏日酷熱的氣候考驗。粉餅部分也強化了潤澤感，除了強調輕透粉質及透明感外，也結合膏狀遮瑕，創造水潤感。

水潤粉妝

佳麗寶LUNASOL推出一次擁有飾底膏與粉餅的「水潤光粉妝盒」，兼具透明感與自然的遮瑕力，只要一盒便能打造完整底妝，便利攜帶的粉妝盒，補妝也不損及肌膚光澤。

油性基底的飾底膏，能使肌膚表面呈現平滑狀態，疊上可適度反射光澤、模糊肌膚色差的粉餅，當兩者融為一體，兩者的相乘效果，創造出不需刻意遮蔽，又能同時實現高度透明感的水光肌。

液態粉餅

ALBION「潤雪膚光感粉餅」輕盈細緻的妝感一直深受女性喜愛，今年春天，推出全新「皙潤雪膚光感粉餅SPF25／PA++」，延續獨特的「液體乾製法」，先把粉底與保濕成分融合變成液態、倒入模具中，當一部分揮發後，再壓制成固體形式，融入更多保濕及美容成分，讓粉餅可以輕易地呈現液態粉底加上蜜粉才能達成的妝容。

內含水解大豆萃取物、野薔薇果實精華、當歸根精華、水溶性膠原蛋白，並添加磷脂質聚合物，保持肌膚平滑；亦加入富含維他命C及白百合精華的微細膠囊。

柔光微霧

雪花秀「輕透雪紡氣墊粉凝霜」以水精華為基底，結合超微粉彩親膚粉體及沙棘果精萃，創造美肌柔光的效果，內附超彈力粉體紗網，更加細密的網孔設計，綿密過濾，保持粉底新鮮度外，也讓妝容更加勻淨，上妝時採「先抹後拍」，一次擁有水潤微霧、粉嫩柔光的妝感。

薄紗緞光

Sisley推出「植物保養絲緞光蜜粉」，延續使用保養效果的天然植萃成分，採用HD高科技粉末複合體，以超平滑粉末結合樹脂和樹膠，輕盈粉末能與肌膚完美結合，形成一層薄紗般妝感，透過光線漫射，創造柔焦微霧效果。

雙色粉體

IPSA以「ほわほわ(就是這種輕盈）」為概念，推出全新「誘光控油雙色粉餅」，使用空氣感雙色粉體，研發出有別於以往粉體的「不密著」粉末，其如金平糖般星星狀的特殊形狀，可從任何角度大量導入光源再反射，使臉龐散發透明感，同時運用「超極限持妝膜」讓妝感持久。

素顏粉餅

THREE提出「用最少的遮飾，充分展現肌膚原來的優點」，自然素顏肌妝感的秘訣在於輕薄地堆疊兩種特色相異的粉底，因此推出這款全新粉餅。

標榜運用高比例的天然由來成分及保濕成分，物理性防曬成分，第一層為細緻霧感的粉體質地，清透的底妝薄膜，打造均勻平滑的妝感印象；第二層為細緻光感粉體，突顯肌膚原有的立體感，能打亮鼻樑及顴骨等處，亦可修飾暗沉及細紋，補粧時重複疊搽也不厚重，重現素顏肌般的清新妝感。

大理石柔焦

SUQQU延續擅長的輕薄淨亮底妝風格，新品「晶采淨妍蜜粉餅」是一款以單色蜜粉搭配4色大理石紋蜜粉的設計，藉光線折散的柔焦效果，消除毛孔陰影，同時帶走油光，當中添加荷荷巴油、萃取自橄欖的角鯊烷、葵花籽油，賦予滋潤光澤感；產品外盒採用輕薄扁平設計，搭配大鏡子及山羊毛大蜜粉刷。

空氣輕妝主義

肌膚之鑰新推出「光采奢華恆霧粉霜」，結合水潤質地及柔霧妝感，水潤的霜體在接觸肌膚後，瞬間化為柔霧細緻的蜜粉體。產品以輕盈的油分為基底，其中的保濕精華凝劑能帶來水潤亮澤感，清爽細緻的粉末修飾毛孔、創造柔膚效果，賦予粉底霜透明度，同時也強化了粉霜的持久效果。

水玉光澤

資生堂「怡麗絲爾聚焦粉餅」以半透明粉末、反光珍珠粉末與高保濕成分為基底，有別於乾粉狀的粉餅，完美修飾之餘，也保留肌膚原生的裸透光澤。

其中的反光板珍珠粉末運用光線折射原理，分散肌膚凹陷處的陰影，將光線集中在臉頰最高處的顴骨位置，實現充滿飽滿張力的妝感；富含膠囊狀的高保濕成分，清爽長效持妝。

5倍遮瑕

氣墊始祖IOPE自2008年推出第一款舒芙蕾氣墊粉餅以來，持續研發專屬亞洲膚質適用的底妝商品。針對亞洲女性最在意的黃褐斑、毛孔粗大、肌膚表面凹凸不平等肌膚問題，今年推出完美遮瑕力的「完美恆采持色氣墊粉底」。

運用獨家的神經醯胺遮瑕粉，先接觸到肌膚表面補充水分，使遮瑕成分緊密與肌膚貼合；氣墊粉霜質地改採高密度的「膏狀劑型」遮瑕配方，高達5倍遮瑕粉的含量，對於遮蓋痘痕、泛紅、斑點與皺紋，有效遮瑕，特別設計的彈力微型篩網，透過加大粉撲的按壓，將內部高密度霜狀質地的粉底均勻的篩取出來。

遮瑕雙效

蘭蔻推出結合氣墊粉餅與打亮遮瑕的雙效氣墊「激光煥白雙效氣墊粉餅─水亮版」。特殊雙槽設計，搭配的遮瑕膏色選、明度比一般遮瑕膏高，遮瑕之餘也可局部提亮T字與雙頰，具校色飾底、遮瑕柔膚功能。

使用時，先以遮瑕膏局部重點修飾黑眼圈、乾燥細紋以及斑點，接著再使用氣墊粉餅輕拍全臉，少量多次重疊輕拍，創造明亮光感；搭配的「水滴型雙效氣墊粉撲」，結合兩種材質，絨毛材質水滴尖端，適合沾取遮瑕膏；圓弧形超微氣孔端能沾取氣墊粉餅，均勻輕拍上妝。

圖片提供／Sisley、ALBION、IOPE、植村秀、法倈麗、東方美、資生堂、肌膚之鑰、雪花秀、蘭蔻

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