記者王瀅娟／台北報導
老爹鞋（Dad Shoes）風行多時，但似乎沒有退燒跡象，而且風貌色彩多變，反而使老爹鞋風潮越燒越熾。
向來講究優雅高貴的Shiatzy Chen，春夏秀上清一色都是老爹鞋。無論是浪漫的蕾絲洋裝、俐落的運動休閒套裝、摩登的東方立領外套，或滿是刺繡與亮片的華麗禮服，都以各式各樣設計的老爹鞋與之搭配。
馬卡龍色塊
Shiatzy Chen透露，運動風潮開始了以後，想要跟上流行風潮的客人，有時候會反映不知道該怎麼把優雅的時裝與老爹鞋搭配，創意總監王陳彩霞乾脆就設計了一系列老爹鞋，包括短靴、高筒、低筒等款式，除了經典的黑與白，主要以馬卡龍色系的色塊進行拼接，色彩雖繽紛，但仍注重展現女性優雅，再將這些老爹鞋應用於春夏秀，示範給顧客看，親眼見證Shiatzy Chen搭上老爹鞋，也很好看而且時髦，可以穿出品牌服裝的另類風情。
Karl Lagerfeld春夏推出新款老爹鞋「Aventur」 ，鞋面同樣採用馬卡龍色系的幾何色塊拼接，線條俐落，厚鞋底採用兩種不同的材質製作，與鞋面的色塊拼接設計連成一氣，看起來更有整體感，視覺上也就不覺得有老爹鞋慣有的厚重感。Aventur鞋面採用襪套式設計，彈性針織面料可完全貼合腳形，採用修長的鞋楦，視覺上可順著鞋面線條拉長小腿，更具修飾腿部線條功能。
異材質結合
Christian Louboutin的Run Loubi Run系列除了襪套款式，也有色塊拼接鞋面，以閃亮皮革、銀粉面料、多色緞面材質與條紋潛水布交互拼接，融入螢光色調，點綴金屬或水晶鉚釘，顯現大膽又炫目的設計精神，即使休閒也絕不低調。
圖片提供／Christian Louboutin、Shiatzy Chen、Karl Lagerfeld
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Shiatzy Chen春夏秀開場就以蕾絲洋裝搭配老爹鞋出場。
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Shiatzy Chen春夏秀壓軸禮服同樣搭配老爹鞋。
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Shiatzy Chen融合旗袍線條的上衣與高衩窄裙搭配短筒靴老爹鞋別有風情。
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Shiatzy Chen春夏撞色老爹鞋，15,800元。
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Shiatzy Chen春夏高筒拼接老爹鞋，17,800元。
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Shiatzy Chen春夏窗花紋飾老爹鞋頗有東方味，價格店洽。
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Karl Lagerfeld春夏新推Aventur針織襪套多色拼接高筒老爹鞋，9,980元。
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Karl Lagerfeld春夏新推Aventur針織襪套多色拼接老爹鞋，9,980元。
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Karl Lagerfeld春夏Aventur針織襪套老爹鞋也有較為低調經典的配色，9,980元。
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Christian Louboutin的Run Loubi Run老爹鞋也有多色拼接款式。
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Christian Louboutin的 Run Loubi Run老爹鞋採用多種色彩與面料拼接，展現大膽又炫目的休閒風格。
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Christian Louboutin的Run Loubi Run老爹鞋大膽創新的拼接配色引發時尚人士創意穿搭。
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Christian Louboutin的Run Loubi Run拼接鞋面款以多樣化材質拼接，並融入螢光色，展現大膽炫目的風格，價格店洽。
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Christian Louboutin的Run Loubi Run拼接款老爹鞋，螢光黃與閃亮皮革使視覺效果超炫，43,900元。
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