2019-05-17

記者王瀅娟／台北報導

老爹鞋（Dad Shoes）風行多時，但似乎沒有退燒跡象，而且風貌色彩多變，反而使老爹鞋風潮越燒越熾。

向來講究優雅高貴的Shiatzy Chen，春夏秀上清一色都是老爹鞋。無論是浪漫的蕾絲洋裝、俐落的運動休閒套裝、摩登的東方立領外套，或滿是刺繡與亮片的華麗禮服，都以各式各樣設計的老爹鞋與之搭配。

馬卡龍色塊

Shiatzy Chen透露，運動風潮開始了以後，想要跟上流行風潮的客人，有時候會反映不知道該怎麼把優雅的時裝與老爹鞋搭配，創意總監王陳彩霞乾脆就設計了一系列老爹鞋，包括短靴、高筒、低筒等款式，除了經典的黑與白，主要以馬卡龍色系的色塊進行拼接，色彩雖繽紛，但仍注重展現女性優雅，再將這些老爹鞋應用於春夏秀，示範給顧客看，親眼見證Shiatzy Chen搭上老爹鞋，也很好看而且時髦，可以穿出品牌服裝的另類風情。

Karl Lagerfeld春夏推出新款老爹鞋「Aventur」 ，鞋面同樣採用馬卡龍色系的幾何色塊拼接，線條俐落，厚鞋底採用兩種不同的材質製作，與鞋面的色塊拼接設計連成一氣，看起來更有整體感，視覺上也就不覺得有老爹鞋慣有的厚重感。Aventur鞋面採用襪套式設計，彈性針織面料可完全貼合腳形，採用修長的鞋楦，視覺上可順著鞋面線條拉長小腿，更具修飾腿部線條功能。

異材質結合

Christian Louboutin的Run Loubi Run系列除了襪套款式，也有色塊拼接鞋面，以閃亮皮革、銀粉面料、多色緞面材質與條紋潛水布交互拼接，融入螢光色調，點綴金屬或水晶鉚釘，顯現大膽又炫目的設計精神，即使休閒也絕不低調。

圖片提供／Christian Louboutin、Shiatzy Chen、Karl Lagerfeld

Shiatzy Chen春夏秀開場就以蕾絲洋裝搭配老爹鞋出場。

Shiatzy Chen春夏秀壓軸禮服同樣搭配老爹鞋。

Shiatzy Chen融合旗袍線條的上衣與高衩窄裙搭配短筒靴老爹鞋別有風情。

Shiatzy Chen春夏撞色老爹鞋，15,800元。

Shiatzy Chen春夏高筒拼接老爹鞋，17,800元。

Shiatzy Chen春夏窗花紋飾老爹鞋頗有東方味，價格店洽。

Karl Lagerfeld春夏新推Aventur針織襪套多色拼接高筒老爹鞋，9,980元。

Karl Lagerfeld春夏新推Aventur針織襪套多色拼接老爹鞋，9,980元。

Karl Lagerfeld春夏Aventur針織襪套老爹鞋也有較為低調經典的配色，9,980元。

Christian Louboutin的Run Loubi Run老爹鞋也有多色拼接款式。

Christian Louboutin的 Run Loubi Run老爹鞋採用多種色彩與面料拼接，展現大膽又炫目的休閒風格。

Christian Louboutin的Run Loubi Run老爹鞋大膽創新的拼接配色引發時尚人士創意穿搭。

Christian Louboutin的Run Loubi Run拼接鞋面款以多樣化材質拼接，並融入螢光色，展現大膽炫目的風格，價格店洽。

Christian Louboutin的Run Loubi Run拼接款老爹鞋，螢光黃與閃亮皮革使視覺效果超炫，43,900元。

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