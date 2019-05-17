2019-05-17

記者王瀅娟／台北報導

有越來越多品牌推出老爹鞋，尤其是一向以優雅精緻聞名的精品鞋履品牌，如Roger Vivier、Christian Louboutin、Jimmy Choo等，也在今年春夏推出了老爹鞋。

從襪套式到芭蕾練習鞋

襪套式設計的老爹鞋是這一波新推出的老爹鞋中最受人注目的款式，尤其潛水布面料。Roger Vivier創意總監Gherardo Felloni新上任後，今年春夏為品牌創作全新的「Viv’Run」老爹鞋，正是一款襪套式老爹鞋，鞋面以潛水布拼接網眼布與皮革製作，搭配全新比例的橡膠方釦裝飾的彈力織帶，穿脫方便且貼合腳型。厚實的橡膠鞋底以品牌著名的Belle Vivier低跟鞋為靈感，從側面看可見經典Choc鞋跟形狀的弧形切割線條，可說處處呼應品牌DNA。鞋底除了有品牌特色，也根據跑鞋性能重新設計，更為舒適。Roger Vivier特別選用螢光黃、螢光粉紅等亮麗色彩帶來春夏活力，從鞋面一直延伸到鞋底的立體雷射雕刻幾何圖騰則為Viv’ Run帶來更活潑俏皮的感覺。深色鞋款則搭配鑲嵌不同切割水晶組成的全新珠寶方釦，營造奢華感。

首度推出老爹鞋「Run Loubi Run」系列的Christian Louboutin，鞋底厚實但線條流暢，描邊紅線點出「紅底鞋」血統。襪套鞋款鞋面採用潛水布面料製作，有經典的黑、白，以及品牌代表性的紅，水晶倒反鑲嵌，如鉚釘般滿布鞋面，全以手工鑲嵌，展現既奢華又叛逆的品牌精髓。

Dior新推出的D-Connect老爹鞋，原型其實是舞者平時穿的練習鞋，呼應以芭蕾舞為靈感的春夏主題。襪套式設計鞋面採用潛水布面料，兩側裝飾透明矽膠片，除幫助穿著穩定性，上方雕紋也為鞋面在光線照耀下帶來變化，裝飾羅紋緞帶，亦是再度點出芭蕾主題，顏色上則採用經典的黑色、芭蕾常見的裸粉色，以及受芭蕾舞者啟發而創作的萬花筒圖騰。兩截式的鞋底設計，原是為方便舞者跳舞時須經常彎折腳掌而設計，如今成為D-Connect最大的特色。

兩截式鞋底．內增高鞋墊．低腳踝鞋側

仔細觀察，兩截式的鞋底，或看似兩截式的鞋底，如Run Loubi Run與Viv’Run鞋底中央的挖空，可說是春夏老爹鞋的設計主流之一，讓視覺從中截斷，可以讓老爹鞋原本笨重的鞋底看起來輕盈，但仍然具有十足的體積感，讓老爹鞋更具現代時髦感。此外，品牌也會刻意降低腳踝側面鞋面包覆高度，露出踝骨，從側面看時，鞋面前後潛水布面貼合腳部線條向上延伸，可拉長小腿視覺高度，讓小腿線條更顯纖細修長；Viv’s Run更在鞋內加高內墊，內墊加上鞋底總共高7.5公分，輕鬆穿出完美長腿比例。

圖片提供／Roger Vivier、Christian Louboutin、Dior

名媛Poppy Delevingne以睡衣風格搭配Roger Vivier撞色拼接Viv’Run老爹鞋，演繹輕鬆閒適穿搭。

時尚部落客Caroline Daur以Roger Vivier純白Viv’Run老爹鞋搭配希臘女神風斜肩禮服，展現優雅下的小叛逆。

身兼插畫家與模特兒的Langley Fox以Roger Vivier珠寶方釦Viv’Run老爹鞋搭配金色歐洲宮廷風禮服，展現迷人氣質。

Roger Vivier Viv’Run老爹鞋採用襪套式鞋面設計，素色拼接款價格店洽。（翻攝自官網）

Roger Vivier粉色與螢光色拼接Viv’Run老爹鞋，42,600元。

Run Loubi Run是Christian Louboutin首度推出的老爹鞋款，洋溢青春的同時依然保持奢華狂野DNA。

Christian Louboutin推出的Run Loubi Run老爹鞋採襪套式設計，粉色鞋面材質為潛水布，鑲飾水晶鉚釘。

Christian Louboutin全新Run Loubi Run老爹鞋白色款鑲飾白色鉚釘。

Christian Louboutin黑白紅配色Run Loubi Run老爹鞋酷味十足。

Christian Louboutin Run Loubi Run襪套式老爹鞋推出招牌紅色款。

Dior春夏新推出的D-Connect老爹鞋，設計靈感源自舞者的練習鞋。

Dior春夏D-Connect老爹鞋靈感源自芭蕾舞者的練習鞋，顏色也選擇與芭蕾舞連結甚深的粉膚色，34,000 元。（翻攝自官網）

Dior春夏以芭蕾舞為靈感，細微到舞者平時練習時穿的練習鞋也用來做成D-Connect老爹鞋。

Dior D-Connect老爹鞋採用襪套式鞋面設計，側面拼接的透明矽膠讓鞋履在光線下有更多視覺變化，34,000元。

Dior春夏以從正上方觀看芭蕾舞者旋轉時舞衣形成的圖騰創作萬花筒圖騰。（翻攝自官網）

Dior D-Connect老爹鞋春夏鞋面也有萬花筒圖騰款，37,000元。（翻攝自官網）

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