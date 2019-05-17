Manolo Blahnik首店 執行長分享挑鞋秘訣

2019-05-17

〔記者王瀅娟／台北報導〕Manolo Blahnik執行長Kristina Blahnik來台，為品牌第一間專賣店正式開幕剪綵，她建議想要買人生第一雙Manolo Blahnik的顧客，「就買妳一穿上就會微笑的那雙！」

Kristina認為在眾多精品鞋履品牌中，Manolo Blahnik突出的原因是「舒服！創辦人從一開始設計鞋履就跟工廠密切合作，無論是平底或是高跟，都可以穿一整天而不覺得累。此外，外型漂亮、比例也很重要。」

今年春夏系列中，她最推薦裝飾寶石海星的鞋履，「因為我一看到它就微笑了。」她也力推春夏首度推出的Cusi鞋跟系列，「Cusi鞋跟很有雕塑感，同時有運動感、正式、晚宴等款式，選擇多元。」

圖片提供：Manolo Blahnik

Manolo Blahnik春夏推出的Cusi鞋跟系列，是Kristina特別推薦鞋櫃一定要有的款式，圓點布面穆勒鞋34,800元。

Manolo Blahnik執行長Kristina Blahnik訪台，為台灣首間專賣店正式開幕剪綵。

寶石海星讓Kristina Blahnik一見就笑，特別推薦。45,800元。

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