春夏微捲 髮力ESP

2019-05-16

記者凃盈如／台北報導

浪漫的自然造型，是今年髮型趨勢重點，在打理出極具個人魅力的ESP（Extra Sensory Perception）造型後，也不能忘記髮絲健康！幾個步驟讓你夏日造型、養髮，雙管齊下。

浪漫的波紋造型，是當今網紅流行的髮型，尤其自然捲度，展現浪漫的甜美氣息，但波紋造型，其實隨著捲度大小的差異，可呈現多變的風格。譬如「奢華波紋造型」，靈感來自TADASHI SHOJI秋冬系列的時裝秀，奢華光亮的大波紋造型，讓整體造型更高貴、更典雅；另外「漣漪平面波紋」，靈感則來自富有90年代頹廢搖滾風的AIGNER時裝秀，以平面波紋修飾臉部線條，創造猶如琵琶半遮面的效果，保留頭髮柔軟質地，讓整體造型更溫柔、有氣質。

tip1「漣漪平面波紋」如何打理？

將髮束放進造型夾中，一手持造型夾，另一手持髮束，將髮束以S形送進造型夾中，同時造型夾持續開合，即可創造平面波紋造型，最後全頭噴灑定型噴霧即可。

tip2「奢華波紋造型」如何打理？

潔髮後，將頭髮用毛巾「拍拭」至不滴水狀態，適量塗抹塑捲保濕膠，並使用吹風機將頭髮吹乾。再使用微捲造型棒創造立體大波浪造型，最後全頭噴灑定型噴霧即可維持一整天亮麗捲髮造型。

3分鐘 頭皮運動

豐盈的頭髮總讓人感覺充滿活力，就像女明星們，除了外表妝容，豐盈立體的頭髮也能夠看起來年輕、有精神。在護髮之外，孕育髮絲的頭皮，則是保養關鍵。AVEDA提到，每天花3分鐘進行「頭皮運動」，按摩頭皮促進血液循環，就是養成豐盈秀髮最簡單且有效的秘訣。

AVEDA資深教育講師Elson分享，許多人沒有保養頭皮的習慣，但其實肌膚老化從頭髮扁塌、了無生氣、細軟、易脫落，就已經開始。好在，如同身體年齡會停留在開始規律運動的時候，從年輕時就將頭皮運動納入每日保養程序，調理好頭皮體質，就能預防頭皮老化。

頭皮運動可搭配AVEDA「蘊活菁華滋養液」，每日3分鐘，就能讓保養效果更明顯有感。「蘊活菁華滋養液」富含人蔘、薑黃、橙皮、虎杖花及AVEDA專利酵母配方等豐沛營養，宛如餵養豐盈髮絲的肌底能量飲，不管乾髮、濕髮皆可使用，可搭配「木質髮梳」來回梳理全頭髮絲，大面積彈力氣墊不僅可輕鬆達到按摩作用，甚至連平常記不起來的穴道、淋巴腺都能一次按摩到，隨時隨地都能運動、強健頭皮，養成豐厚秀髮。

【簡單+純粹，保養零負擔！】

現代人忙碌、生活壓力大，導致落髮問題頻繁；而追求潮流的同時，對頭髮洗、染、整、燙等造型頻率增加，使得頭皮及髮根變得稀疏脆弱；加上飲食不均，營養攝取失衡，頭髮生長速度減緩。法國蔻蘿蘭觀察到這些現象，順勢推出金雞納養髮系列，讓消費者在日常的洗髮過程中，達到鞏固髮根、強健頭皮、進而強化脆弱髮質。

此外，針對夏日，頭皮可能因此變得敏感、緊繃、紅、癢、熱等頭皮敏感不適現象，蔻蘿蘭指出，除了平常可藉由運動、旅遊、美食等來紓解壓力，也可以透過芍藥舒敏系列，從頭開始為生活紓壓。該系列採用親膚弱酸性pH值配方，和肌膚的pH值相近，給敏感頭皮單純的保養。

【髮肌養護2大關鍵】

法國知名保養品牌L’OCCITANE擷取橄欖樹的豐沛能量，以普羅旺斯橄欖油與橄欖葉精萃為基底，結合洋甘菊、薰衣草、杜松、檸檬與尤加利5種草本精華油，推出「草本深層滋養精華油」；可用於洗髮前，取適量預先滋養頭皮，能預防乾燥與皮屑增生、保護頭皮隔絕外在傷害；接著將滋養精華油輕輕帶過秀髮，停留10分鐘後洗淨，再進行日常洗髮步驟，為髮肌帶來無負擔的深層護理及強化防護作用。

HAIR RITUEL by Sisley則訴求把髮肌養護帶入更全面的境界。品牌表示，髮肌養護的2大關鍵，包括賦活髮根生命力與強韌髮絲結構，「賦活重生健康髮膜」質地十分綿密輕盈，就如同保養肌膚的面膜，可在緊急需要時刻，立即救援，還原髮肌強韌光澤；除每週1～2次做為週期性修護之用，平日亦可取代潤髮乳，搭配按摩及熱毛巾包裹10分鐘，讓活性完整滲透作用，保養效果更顯著。

圖片提供／AVEDA、ghd、Jurlique、L’OCCITANE、SISLEY、ORIBE歐娜國際、皮耶法柏、蔻蘿蘭

ghd漣漪平面波紋，平面的微捲度，展現甜美俏麗。

ghd Platinum+新白金造型夾，訴求創新智慧科技辨別髮質受損程度、髮片厚薄度、造型速度，讓造型溫度平均分佈在髮絲，且夾直夾捲，一支搞定，10,000元。

ghd奢華波紋造型，以較大的捲度，展現典雅造型。

ORIBE塑捲保濕膠，輕盈配方提供自然支撐度，可為捲髮提供保濕潤澤抗濕氣、控制毛燥。175ml ／1,300元。

ghd微捲造型棒，適合打造具立體感、弧度一致、豐盈的捲髮造型，8,000元。

AVEDA蘊活精華洗髮精、潤髮乳（兩者皆200ml／1,300元）；蘊活精華滋養液，150ml／2,600元。

AVEDA提倡每日頭皮運動，透過頭皮按摩，養成美麗秀髮的生長環境。

蔻蘿蘭速效舒敏洗髮精，400ml／780元。

蔻蘿蘭養髮系列養髮洗髮精，200ml／480元、400ml／780元。

蔻蘿蘭養髮系列養髮潤髮乳，200ml／580元。

L’OCCITANE草本深層滋養精華油，100ml／1,400元。

HAIR RITUEL by Sisley賦活重生強韌洗髮精，200ml／2,300元。

HAIR RITUEL by Sisley賦活重生健康髮膜，200ml／2,900元。

HAIR RITUEL by Sisley指出，洗頭不再只是因為衛生考量，而是髮肌養護的第一個重要程序。

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