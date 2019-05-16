香氛混搭 居家空間更有味道

2019-05-16

〔記者凃盈如／台北報導〕10/10 Apothecary引進專注於居家空間的義大利香氛品牌CULTI，全系列推出8款不同香氛，展現空間個性。該品牌由空間設計師Alessandro Agrati創立，他在經手搭配家具過程，產生源源不斷的靈感，讓他感受到每個空間都該有獨特氣息，品牌也是以藤枝打造空間香氛的始祖。8款香氛涵蓋了各異的調性，主要為花香、海洋、柑橘、東方、木質調等等，可在居家的不同空間混搭，如地中海柑橘帶有苦橙與佛手柑的沈靜、檀木的和諧，很適合臥室。

除了繽紛色彩系列的5款香氛，還有可自由選擇瓶身的三大系列，包括經典系列的Stile圓瓶、裝飾系列的Décor方瓶，以及在台灣首次登場的「手工藝術訂製系列」La Galleria，將金、銀箔貼在擴香瓶上的圓瓶與方瓶，全由義大利的工匠以精湛工藝手工貼製，另有向英國藝術家Damien Hirst致敬的「彩色圓點經典款」，以及取材自抽象主義大師蒙德里安經典紋樣的款式，每每讓空間展現藝術性，唯客訂手工款皆須下訂後約需等待一季方能到貨。

CULTI Milano色彩系列擴香（橘色），地中海柑橘 500ml，3,900元。

裝飾系列，以方正簡潔的幾何線條、深密的莫宗黑，展現出現代感，有8款香氣，4種容量，價格為2,800元（250ml）至18,500元（2,700ml）。

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