手寫+仿古 宇舶×Berluti錶現經典

2019-05-16

〔記者方惠宗／台北報導〕瑞士頂級製錶商宇舶（Hublot）與法國製靴與皮革世家Berluti聯手打造全新經典融合系列Berluti計時碼錶，共有鈦金屬與青銅兩款，將Berluti最具特色的「Scritto」符碼精雕於錶殼，採用威尼斯冷棕色或冷金色皮仿舊漸層皮革錶帶，搭載計時碼錶功能，展現復古、優雅，充滿活力的時尚風格。

宇舶與Berluti自2016年合作，持續推出融合精湛製錶技術與卓越皮革工藝的風格腕錶，今年將Berluti的Scritto特色鐫刻於錶殼，動人的手寫溫度遇上仿舊的金屬材質，帶來神秘優雅的男性魅力。Berluti標誌性的Venezia皮革從錶帶到面盤，展現漸層色調與對比光影，散發歷經歲月洗禮之美。

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