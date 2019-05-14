Longchamp新系列 李準基明日掀風潮

2019-05-14

〔記者方惠宗／台北報導〕韓星李準基再度來台！

法國精品Longchamp宣布，邀請李準基來台出席新品上市活動，參加明（15）日在台北101購物中心Longchamp旗艦店舉辦的LGP系列上市派對。

Longchamp嶄新的LGP系列來自品牌創意總監Sophie Delafontaine結合德國包浩斯風格（Bauhaus）與普普藝術（Pop Art），並以迷宮式紐約網格道路為靈感，交融多重大都會文化，將Longchamp品牌九個字母重組，設計出彼此緊扣相連、交織舞動的全新風格Logo，宣誓摩登街頭新風貌的來臨。

美國超模、Longchamp形象代言人Kendall Jenner日前於巴黎街頭被捕獲搶先搭配LGP系列側揹包，簡單時尚的打扮，搭配潮味十足的包款，令人眼睛一亮。

同時，Longchamp釋出由Kendall Jenner拍攝的LGP形象大片，率先揭露LGP系列腰包與夾克外套，LGP系列夾克外套搶眼有型，腰包率性俐落，兩者更精妙於黑白之間點綴一抹霓虹黃，透過俏皮跳色展現強勁的視覺穿透力。

美國超模、Longchamp形象代言人Kendall Jenner搶先搭配LGP系列側背包。（Longchamp提供）

Longchamp釋出Kendall Jenner演繹LGP系列的形象照。（Longchamp提供）

Longchamp LGP系列側揹包，5,400元。（Longchamp提供）

Longchamp LGP系列腰包，9,400元。（Longchamp提供）

李準基即將來台參加LGP系列上市活動。（Namoo Actors Company提供）

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