女力時代內衣外穿翻轉 無關性感舒適當道

2019-05-13

記者吳佩樺／台北報導

「內衣外穿」不是什麼新潮流，但現代女人觀念翻轉，不單純只是為了展現婀娜多姿的性感身軀，更多時候是為了「舒服做自己」！

女力時代來臨 翻轉舊思維

80年代爆紅的美國天后瑪丹娜堪稱內衣外穿始祖，多次打破常規，例如1991年在「Blond Ambition」巡迴演唱會，以一襲法國時尚頑童Jean Paul Gaultier高堤耶設計的「木蘭飛彈」尖錐胸罩掀起話題，至今仍是時尚圈的經典一筆。

不過在那個年代，瑪丹娜是為了挑戰禁忌，倡導女性自主解放，在如今女人也能當總統的「女力時代」，早就無須捍衛女權，內衣外穿的觀念當然也要跟著翻轉，別再用舊思維看待，一點都不奇怪。

2019春夏 內衣外穿很廣義

時序來到2019春夏，內衣外穿涵蓋的款式很多元，包括罩杯式上衣Bra Top、平口背心式內衣、無鋼圈無襯或薄襯內衣Bralette，甚至是運動內衣以及美背型內衣，都能做為廣義的內衣外穿。

這幾年罩杯跟上衣合為一體的Bra Top蔚為風行，長短版型不拘，無縫無痕剪裁，且少了背扣的壓迫感，穿上真的「超級無壓」，最重要的是倒垃圾直接穿下樓也不顯尷尬。

無鋼圈無襯或薄襯內衣Bralette風潮從歐美吹來台灣，台灣內衣業者意外觀察到，不只「妹子」喜歡，更大一部分的支持者是來自於孕婦跟產婦，因為毫無任何束縛，加上Bralette設計大多融合輕薄蕾絲，舒適之餘又能保有「年輕媽媽」渴望的華麗奢侈感。而運動內衣也在時尚界的力捧下成為潮流外穿單品。

此外，春夏露肩、露背上衣紛紛出籠，這時只要一件平口或美背型內衣就能畫龍點睛。今年尤其流行美背型內衣，肩帶變化更加豐富，同時加寬寬度，比過去更適合外露。

因此十分建議妳的春夏衣櫃一定要有一件「外穿內衣」，不用侷限時尚搭配公式，整件穿出門或點綴都無所謂，總之「舒服做自己」就好！

圖片提供／瑪登瑪朵、仙黛爾、Audrey、Passionata、sloggi、Lady、HANRO、華歌爾、西蒙佩兒、黛安芬、仙黛爾、莎薇

註：價格或促銷方案若有更動，以各通路為準。

瑪登瑪朵Bralette系列，搭配西裝式長背心，一點都不裸露，反而很個性。內衣1,080元。

Audrey記憶雙弦系列，利用鋼圈設計，讓大胸也能「Hold」得住。內衣1,680元。

Passionata Holala系列，波西米亞風圖騰設計，無背扣。內衣2,480元。

西蒙佩兒流金系列，以華麗訂製服為設計元素，營造高奢華感。內衣5,180元。

瑪登瑪朵Bralette系列，後背交叉蕾絲設計，打造美背風格。內衣1,080元。

仙黛爾Robyn系列，全緹花蕾絲罩杯搭配薄襯。內衣3,080元。

瑪登瑪朵Bralette系列，搭配透膚上衣，呈現濃濃歐美風。內衣1,080元。

HANRO上衣式內衣，無痕設計，內含罩杯，可直接外穿出門。內衣4,180元。

華歌爾平口式內衣，背後採用4排背鈎，上下邊使用止滑鬆緊帶，加強穩定度，不輕易滑落。內衣1,380元起。

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