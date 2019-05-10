〈高級珠寶大賞〉Boucheron，大自然的問號

2019-05-10

記者林欣若／台北報導

19世紀時，Boucheron創辦人Frédéric Boucheron以皇宮長廊下靈動舒展的常春藤為靈感創作了「問號」項鍊（The Point d’interrogation），160年來，Boucheron的作品與大自然有了密不可分的關係。今年Boucheron的頂級珠寶系列，依舊取材自大自然，經典的問號項鍊有三色堇、薄翼花束、麥穗、櫻花等各式花的姿態。

微風吹拂 葉的疑問

這款項鍊的原型，是1881年Frédéric Boucheron創作的第一款常春藤問號項鍊，無搭扣、不封閉、不對稱的項鍊設計，成為創新的開始。項鍊綴滿充滿生命力的常春藤，枝葉狂野而細膩，工匠運用鏤空與金雕工藝悉心雕飾，呈現葉脈與葉片細緻紋理，並在葉片周圍不規則飾以大小漸層的鑽石，與蔓繞過頸際的寫實藤枝對比。Boucheron運用古老的Trembleur顫動工藝，也就是透過一個小機關組合各元件，讓項鍊隨著佩戴者的身體律動輕微顫動，如此一來，葉片們能隨佩戴者舉手投足之間自由律動，彷彿微風吹拂一般。

蝶翼振翅 問號花束

這款項鍊的靈感源自新藝術（Art Nouveau）時期、充滿自然魅力的琺瑯珠寶，當時的珠寶風格融合了生動靈活的有機造型，並特別鍾愛以色彩鮮豔的琺瑯裝飾蝴蝶蜻蜓翅膀。Boucheron精心挑選透光的珍貴彩色寶石，由淡雅的藍綠色漸層至柔美的粉紅色，夢幻清透的寶石色調抽象地描寫蝴蝶、蜻蜓薄翼在花叢間翩翩飛舞的浪漫印象，工匠以非鑄造工藝手工敲製，耗時12個月將2公斤重的白金打造成僅300公克的項鍊底座，再層層巧手堆疊鑲嵌2,300顆寶石，並以Trembleur顫動工藝讓珠寶有如蝶翼迎風振翅起舞。

神氣動物 幸運符碼

1888年，品牌創辦人Frédéric Boucheron為尋求創作靈感與珍貴寶石踏上環球之旅，行前，他將一條蛇形項鍊贈予愛妻Gabrielle Boucheron，希望能讓這條充滿愛與思念的項鍊守護在她身邊，這便是Boucheron動物系列Animaux de collection的開端。如今動物系列珠寶已發表超過50款以上作品，從象徵守護的刺蝟、幸福雙棲的鸚鵡、優雅的天鵝到變換超能的變色龍，每一件作品都象徵著其獨特的意義和靈魂，動物系列成了個人氣質的生動展現，也能化身為最珍貴獨特的守護符碼。

花雀

Boucheron Animaux de collection動物系列Meisa花雀指環，白金750材質，鑲嵌1顆橢圓形藍色坦桑石約8.64克拉、288顆圓形鑽石約1.08克拉、171顆圓形藍寶石約1.78克拉、69顆圓形黃色藍寶石約1.12克拉、2顆圓形黑色藍寶石約0.02克拉、31顆圓形綠色沙弗萊石約0.36克拉、1顆黑色縞瑪瑙約0.1克拉、20顆青金石約0.68克拉，2,780,000元。

黑豹

Boucheron Animaux de collection動物系列黑豹指環，白金750材質，鑲嵌1顆橢圓形切割碧璽約14.47克拉、654顆黑色尖晶石約6.99克拉、4顆沙弗萊石約0.35克拉，3,000,000元。

圖片提供／Boucheron

Boucheron Lierre de Paris常春藤問號項鍊，玫瑰金750材質，鑲嵌183顆圓鑽，約6.63克拉，7,700,000元。

Boucheron Bouquet D’ailes薄翼花束問號項鍊，白金750、黃金750和玫瑰金750材質，鑲嵌3顆梨形綠柱石約43.16克拉、7顆彩色碧璽約66.44克拉、2顆粉紅摩根石約11.01克拉、1,030顆鑽石約30.00克拉、416顆黃色剛玉約12.75克拉、302顆紫色剛玉約11.69克拉、232顆粉紅剛玉約8.75克拉、172顆石榴石約8.02克拉，21,400,000元。

Boucheron Animaux de collection動物系列Meisa花雀指環，白金750材質，鑲嵌1顆橢圓形藍色坦桑石約8.64克拉、288顆圓形鑽石約1.08克拉、171顆圓形藍寶石約1.78克拉、69顆圓形黃色藍寶石約1.12克拉、2顆圓形黑色藍寶石約0.02克拉、31顆圓形綠色沙弗萊石約0.36克拉、1顆黑色縞瑪瑙約0.1克拉、20顆青金石約0.68克拉，2,780,000元。

Boucheron Animaux de collection動物系列黑豹指環，白金750材質，鑲嵌1顆橢圓形切割碧璽約14.47克拉、654顆黑色尖晶石約6.99克拉、4顆沙弗萊石約0.35克拉，3,000,000元。

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