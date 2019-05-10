〈高級珠寶大賞〉Tiffany，四季之彩

2019-05-10

記者林欣若／台北報導

色彩豐富、景象萬千的大自然，是最好的創作靈感來源，Tiffany的頂級珠寶系列「四季之彩The Four Seasons of Tiffany」，以各色寶石表現春、夏、秋、冬四季色彩更迭，包括春季的花團景簇、夏季的群蝶飛舞、秋季的藤蔓攀爬、以及冬季的凜冽冰山，Tiffany取材自動植物與大自然中發現的複雜結構，運用精湛技術與珍稀寶石，呈現出充滿現代感與圖像性的造型，發掘大自然的意外驚喜。

小蒼蘭

The Four Seasons of Tiffany四季之彩高級珠寶系列小蒼蘭項鍊，以不對稱美學為基礎，模擬小蒼蘭的生意盎然。黃鑽與白鑽巧妙排列出小蒼蘭的深淺色澤，精湛的金工技藝讓小蒼蘭花瓣呈現十足擬真的自然弧度，完美呈現自然界中細緻入微的色彩與形狀。

繡球花

繡球花設計展現花朵間的繁密叢聚，花叢採非對稱中心的造型，混合切割鑽石與藍寶石、碧璽及丹泉石混搭融合，營造出漸層效果。

小蕨葉

這款項鍊同樣採用不對稱設計，鑲嵌鑽石與彩色寶石的蜿蜒藤蔓纏繞與頸項之間，極致細膩的線條以不對稱設計流露出不經意的優雅風格，展現自然界流線之美，丹泉石、鑽石結合藍寶石，呈現自然界清透與鮮明色彩。

冰霜之鐲

以幾何線條組成冰霜樣貌，成為四季之彩中冬季創作主題，這款手鍊以鑽石和海水藍寶表達線性與張力的奧妙，致敬Tiffany與自然界的連結，幾何線條設計模擬冰川樣貌。

蝶舞

四季之彩系列集結高級珠寶設計的精華，強調抽象與張力的呈現，這款耳環捕捉蝴蝶翅膀的優雅律動，粉紅剛玉的鮮豔色澤讓蝴蝶宛如飛舞中的花朵。

圖片提供／Tiffany

The Four Seasons of Tiffany 四季之彩高級珠寶系列蕨葉造型項鍊，鉑金鑲嵌混合式切割藍寶石、丹泉石與鑽石，13,430,000元。

The Four Seasons of Tiffany四季之彩高級珠寶系列手鍊，鉑金鑲嵌總重逾68克拉混合切割海水藍寶、及總重逾10克拉混合式切割鑽石，11,255,000元。

The Four Seasons of Tiffany四季之彩高級珠寶系列蝴蝶造型耳環，鉑金鑲嵌總重5.02克拉粉色剛玉，5,445,000元。

The Four Seasons of Tiffany四季之彩高級珠寶系列小蒼蘭項鍊，鉑金鑲嵌總重逾4克拉黃鑽與總重逾11克拉白鑽，9,255,000。

The Four Seasons of Tiffany四季之彩高級珠寶系列繡球花吊墜，鉑金鑲嵌總重逾43克拉橢圓形與圓形丹泉石、逾18克拉藍寶石及逾33克拉鑽石，14,340,000元。

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