〈高級珠寶大賞〉Tiffany，四季之彩

2019-05-10

記者林欣若/台北報導

色彩豐富、景象萬千的大自然,是最好的創作靈感來源,Tiffany的頂級珠寶系列「四季之彩The Four Seasons of Tiffany」,以各色寶石表現春、夏、秋、冬四季色彩更迭,包括春季的花團景簇、夏季的群蝶飛舞、秋季的藤蔓攀爬、以及冬季的凜冽冰山,Tiffany取材自動植物與大自然中發現的複雜結構,運用精湛技術與珍稀寶石,呈現出充滿現代感與圖像性的造型,發掘大自然的意外驚喜。

The Four Seasons of Tiffany四季之彩高級珠寶系列小蒼蘭項鍊,以不對稱美學為基礎,模擬小蒼蘭的生意盎然。黃鑽與白鑽巧妙排列出小蒼蘭的深淺色澤,精湛的金工技藝讓小蒼蘭花瓣呈現十足擬真的自然弧度,完美呈現自然界中細緻入微的色彩與形狀。

繡球花設計展現花朵間的繁密叢聚,花叢採非對稱中心的造型,混合切割鑽石與藍寶石、碧璽及丹泉石混搭融合,營造出漸層效果。

這款項鍊同樣採用不對稱設計,鑲嵌鑽石與彩色寶石的蜿蜒藤蔓纏繞與頸項之間,極致細膩的線條以不對稱設計流露出不經意的優雅風格,展現自然界流線之美,丹泉石、鑽石結合藍寶石,呈現自然界清透與鮮明色彩。

以幾何線條組成冰霜樣貌,成為四季之彩中冬季創作主題,這款手鍊以鑽石和海水藍寶表達線性與張力的奧妙,致敬Tiffany與自然界的連結,幾何線條設計模擬冰川樣貌。

四季之彩系列集結高級珠寶設計的精華,強調抽象與張力的呈現,這款耳環捕捉蝴蝶翅膀的優雅律動,粉紅剛玉的鮮豔色澤讓蝴蝶宛如飛舞中的花朵。

圖片提供/Tiffany

The Four Seasons of Tiffany 四季之彩高級珠寶系列蕨葉造型項鍊,鉑金鑲嵌混合式切割藍寶石、丹泉石與鑽石,13,430,000元。

The Four Seasons of Tiffany四季之彩高級珠寶系列手鍊,鉑金鑲嵌總重逾68克拉混合切割海水藍寶、及總重逾10克拉混合式切割鑽石,11,255,000元。

The Four Seasons of Tiffany四季之彩高級珠寶系列蝴蝶造型耳環,鉑金鑲嵌總重5.02克拉粉色剛玉,5,445,000元。

The Four Seasons of Tiffany四季之彩高級珠寶系列小蒼蘭項鍊,鉑金鑲嵌總重逾4克拉黃鑽與總重逾11克拉白鑽,9,255,000。