〈珠寶時光〉不只是珠寶盒－4

2019-05-10

文／黃尹青

陳秀珠的瓷繪珠寶盒

陳秀珠的珠寶盒，有她半生台灣半生義大利的人生故事。

台灣與義大利的滋養

陳秀珠在台灣長大，學的是服裝設計科，畢業後旅居義大利，至今已近30年。現在的她，每年有幾個月回台陪伴母親，合宜的月份就回到米蘭靜心創作。兩邊都是她的家鄉，兩處都滋養了她，她選擇在義大利有所成，去年才把第一次的作品展辦在台灣，累積了十多年的作品首次公開。

她的創作方式是在已燒好的白瓷上彩繪，再進爐燒至定色，是所謂的釉上彩瓷繪。多年前，因為當地朋友以親繪瓷器送她，開啟了她的瓷繪學習之路。這是當地主婦的一種手工藝，但是她自行發掘值得學習的老師，不斷練習精進，終於發展成有獨到心得的藝術創作。

一個台灣人，最終是在義大利的瓷繪工藝中，得到心靈莫大的安慰，而且有所成，作品數度在國際得獎。

她喜歡義大利的美學和工藝，作品多數結合義大利傳統的精采工藝。瓷繪餐具，選用義大利知名的瓷器RICHARD GINORI；珠寶盒和雪茄盒，找到傳承數代的皮件專家，依她的設計訂製；即使架放瓷盤的木框，也費心找到卓越的工藝者為她量身訂做。她的作品，以義大利精采的工藝為底，再於其上抒發她的美學，傳統和現代、東方和西方，巧妙共冶一爐。

彩繪瓷片為主角

十年來，她完成的珠寶盒只有個位數，以她的彩繪瓷片為主體，依其中主色發展出皮盒的色彩。擺放著，就是空間的視覺焦點。所以有朋友打打趣說，珠寶放在這樣的盒中，特別容易被注意到，不是太不安全了。事實上，這樣的珠寶盒格外引人遐想：安放在其中的珠寶，一定是精采且頗具價值的，有機會一探究竟，那就太好了!

（作者為資深珠寶文字工作者）

圖片提供／陳秀珠

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