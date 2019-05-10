〈珠寶時光〉不只是珠寶盒－3

2019-05-10

文／黃尹青

有一種珠寶盒，不是用來安放單件珠寶，而是有多層多格結構，可以藏放多件珠寶。這樣的珠寶盒，不只是實用的功能，還是一件擺飾品或藝術品，有時候也與珠寶的價值等量齊觀 。

這樣的珠寶盒在未承裝珠寶前，有的先有了感人的故事。這兩個故事，說的都是時間的力量和惺惺相惜。

四代才完成的珠寶盒

FREDERIC ZAAVY這個與設計師同名的珠寶品牌，有一個鎮店珠寶盒。

從一件骨董家具的微縮化說起……

它的造形是法國知名骨董家具「COMMODE SOLEIL LOUIS XV」的微縮。「COMMODE SOLEIL LOUIS XV」原為法王路易15擁有，現在為法國「國家遺產學院」（NATIONAL PATRIMOINE）珍藏。西元1902年時，ROTIVAL家族的傳人，一位製作路易15時代風格家具、享有盛譽的大師，決定用他畢生的長才，重現這件骨董家具，只是將尺寸縮小。他希望這件作品，能夠成為家族的傳家寶，一代接一代留存。

為了實現這個夢想，他給自己的第一個功課，就是竭盡所能，在法國找到一塊品質最好、年代最久遠且具有歷史價值的木料。尋尋覓覓近兩年，他始終不滿意。直到西元1904年，他負責JEANNE d’ALBRAY私人宅邸的修復工作，終於如願。JEANNE d’ALBRAY 是國王亨利四世（即位時間西元1589～1610年)的女兒，她的這幢宅邸，是具有歷史價值的精采建築，位於巴黎最古老地區的心臟地帶MARAIS。ROTIVAL在修復的期間，於宅邸老舊的階梯下方發現一大塊極稀有的橡木，是這幢建築最初的建基，它的年代可以遠溯至11世紀晚期。

有了這塊理想的木料，ROTIVAL開始製作這件微縮的家具，可惜直到過世仍未完成。臨終前，他把未完成的作品託付給兒子，希望兒子能接續努力。這位傳承了父親技藝和心願的兒子，於是依照前人的設計，為這件家具加上極細緻的銅飾，並且將家具頂部那片無價且獨特的大理石板塊重新打磨修飾到完美。但是這件作品仍未完成，他也離世了。接手的第三代，雖然有心完成父親和祖父的遺願；奈何二次世界大戰爆發。他為了保護作品不受戰火摧殘，將它藏放在祕密的地方，未著手做任何工作。

到了第四代，他不只傳承家族的工藝天賦和技術，而且別有所長，是歐洲業界公認最好的珠寶盒工藝大師，因此也接續了先人的榮耀，獲得「法國最好的工藝大師」（MEILLEUR OUVIER DE FRANCE，註1）殊榮。這件家具傳到他的手上，故事有了戲劇化的轉變。

當珠寶盒工藝師遇見了珠寶設計師

珠寶設計師FREDERIC ZAAVY自西元1993年創立品牌以來，每件珠寶完成後，都會送到這位ROTIVAL家族傳人的工作坊，訂製專屬的珠寶盒。ROTIVAL第四代傳人追求極致完美、不計成本的工作態度，讓兩人成為惺惺相惜的好友。ROTIVAL因為後傳無人，不願家族這件珍寶只是被有錢人購藏，於是慎重地將它託付給ZAAVY。

既然雙方是因珠寶盒相識、相知，於是決定讓這件藝術品增添收藏珠寶的功能，成為世所僅見的珠寶盒。ROTIVAL用一種珍罕而且斷產的十九世紀純絲絨鋪飾裡層，外層密密鋪飾的是一種名為「俄羅斯皮革」（CUIR DE RUSSIE）的皮料註2），同樣也是斷產且珍罕的素材。

於是一件歷經四代終於完成的作品，因緣際會，成為一個珠寶盒，而且是一個珠寶品牌的鎮店寶。

註1：MEILLEUR OUVIER DE FRANCE是法國表揚不同領域工藝大師的重要獎項。

註2：CUIR DE RUSSIE是源於十九世紀俄羅斯製作的一種皮革。十九世紀末，這種皮革以極優的品質備受上流社會的推崇，早期歐洲王宮貴族用來包裹保護貴重珠寶。它的揉製過程，運用了俄羅斯的樺樹予以特殊處理，因此有一種獨特的紋理和色調。

（作者為資深珠寶文字工作者）

圖片提供／FREDERIC ZAAVY

這個珠寶盒的外型和結構是法國知名骨董家具「COMMODE SOLEIL LOUIS XV」的微縮，結構是一塊有歷史的橡木，鋪飾的皮革是特殊的俄羅斯皮革，頂部的大理石板則是紋理精采。

這件被列為鎮店寶的珠寶盒，外部的鍍金銅飾，精緻華美； 內部的 作工細節一點也不馬虎。

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