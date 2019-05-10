〈珠寶時光〉不只是珠寶盒－2

2019-05-10

文／黃尹青

珠寶盒 行銷魅力的展現

現在多數的珠寶盒，除了保護珠寶，真正的價值在於它的行銷魅力，因為盒身用的色彩，通常就是品牌的識別色。

TIFFANY藍的幸福感

行銷魅力發揮到極致的，TIFFANY & CO.的藍盒子（BLUE BOX）是其一。它其實不是珠寶盒，而是包裝盒，也就是在珠寶盒或珠寶收納袋外的一個紙盒。它的顏色是知更鳥蛋的藍色，就稱知更鳥藍，再用白色絲帶繫緊打個蝴蝶結。這個藍盒子有一種神奇的魅力，長久歲月以來讓很多人看了就會浮現幸福感，而且發生很多感人的故事，所以成為品牌非常重要的經典品，甚至是辨識度最高的作品。

它如此神奇，後來也被設計成珠寶盒，用來承裝珠寶。去年品牌的婚戒系列，強調客製化的服務，不但鑽石婚戒可以量身訂製，承裝的藍色珠寶盒的盒面上，還可以依新人的需要，壓印新人的英文名字字首、重要日期和其他愛的密語，將獨特性延伸到珠寶盒。

CARTIER紅的高貴

卡地亞（CARTIER)有一個紅盒子（RED BOX），同樣也是品牌的經典品。盒身形狀雖然會依內裝商品的型態有所變化，

過最為人熟知的，是四角有切邊的方盒。盒色是高貴耀眼的紅，源於紅寶石（RUBY)最美的顏色。當年決定用這個顏色的是品牌第三代傳人路易.卡地亞（LOUIS CARTIER），他認為紅寶石有「寶石之后」的美稱，紅得最高貴，因此選擇接近頂級紅寶石的紅色。盒上用金色的花環圖案鑲邊裝飾。花環風格（Garland Style）是卡地亞在20世紀初最輝煌的成就，貴氣、精緻、典雅，金色的花環圖案將這些特質延伸到盒上。

紅盒子清楚展現了品牌的精髓：源於王室的貴氣、不厭精巧的巴黎珠寶工藝及法式的熱情浪漫！所以盒子一現身，就讓人對盒中的珠寶有了這些特質的聯想。因此，品牌推出的皮包系列「GIURLANDE DE CARTIER」，不但把珠寶盒的用色直接延伸到包包上，盒子的八角形狀和金色的花環風格圖案飾邊，自然成為包包的細節，這也是包包系列名字的由來。於是珠寶盒變身為包，可以隨身亮相，讓人一眼即知它系出名門。

BVLGARI拭目以待的番紅花橘？

因為珠寶盒如此重要，擔負了形象和識別的重責大任，有的品牌會因應時代的需求和美學，改變盒身顏色。

BVLGARI的珠寶盒就變換過顏色。過往是黑盒，顯現頂級、高貴感，打開來，襯托出彩色寶石大師作品的繽紛。但是在亞洲結婚珠寶的市場，多數忌諱黑色，所以就從婚戒的珠寶盒開始，改成金色，既有喜氣又有貴氣，而且彰顯品牌如義大利金陽燦亮的性格。此後，黑色漸漸淡出，金色大舉上場。目前雖是金色當家，隨著品牌規畫的未來，一個新的顏色正慢慢蓄集勢力，在櫥窗中大方亮相，那就是番紅花(saffron)的橘黃色，展現更溫暖、活潑的特質。至於這個顏色會不會成為品牌珠寶盒新的主色，拭目以待。

（作者為資深珠寶文字工作者）

圖片提供／TIFFANY&CO.、BVLGARI、CARTIER

TIFFANY&CO.的藍盒子，一見就讓人浮現幸福感。它已經成為TIFFANY & CO.的經典品之一，品牌辨識度高。後來品牌還推出同樣形色的瓷盒，可以用來置物，是禮品系列的明星。

TIFFANY&CO.將藍盒子從包裝盒晉身到珠寶盒，訂製鑽戒的服務，不但鑽戒可以量身訂做，知更鳥藍的珠寶盒盒蓋上，也可以依客人的要求，壓印特別的字樣和圖案。

CARTIER知名的紅色珠寶盒，在如紅寶石的紅盒上， 以花環風格的金色圖案飾邊，傳遞尊貴和典雅。珠寶盒是在未見珠寶前給人的第一印象，格外重要。

珠寶盒的重要細節延伸為皮包系列「GIURLANDE DE CARTIER」，拿著或背著這樣的包包， 一眼就可以認出它的品牌。

珠寶盒的重要細節延伸為皮包系列「GIURLANDE DE CARTIER」，特別是扣蓋處，就像把盒蓋直接運用上。

用BVLGARI的金色盒子承裝珠寶，喜氣和貴氣外，又有品牌想傳達的溫暖訊息，那就是燦若義大利的金陽。

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