〈高級珠寶大賞〉De Beers，鑽石神話

2019-05-10

記者林欣若／台北報導

De Beers位於台北101的精品店日前全新開幕，品牌特地於店內舉行頂級珠寶展，最受矚目的便是首度來台展示的多款大克拉花式車工頂級單鑽，以及紅鑽、藍鑽、綠鑽、橘鑽等色澤珍稀的獨特彩鑽，凸顯De Beers蒐藏彩色鑽石的堅強實力，今年的高級珠寶系列也有多款彩色鑽石作品，名為Diamond Legends by De Beers的高級珠寶系列，將與鑽石有關的遠古傳說、神話故事結合花式車工、彩鑽、以及擁有多種天然色澤的獨特鑽石原石，訴說鑽石與古代神祇之間的神祕連結。

日盤

古埃及神話中，太陽神Ra是世界的創造者，對埃及人來說，太陽代表光明、溫暖和生長，Ra的神聖地位由此可知。De Beers以黃鑽比擬太陽，以Ra頭上頂著的日盤為靈感，將濃彩黃鑽和白鑽排列出光芒耀眼的日盤。

飛向愛情

在希臘神話中，愛神邱比特（Cupid）飛到熟睡的賽姬床前時，為賽姬的美麗臣服，使得已經拉開的金箭不小心刺破自己的手指，從此邱比特便愛上了賽姬。邱比特是神、賽姬是人，這款項鍊特地以淡彩灰綠色和橘棕色鑽石代表神／人、男／女，同時也代表戀愛中的一對戀人，項鍊上的欖尖形車工鑽石井然有序排列，一如邱比特的翅膀，勇敢飛向愛情。

上天的眼淚

Celestia的意思是「天上」，古希臘人和羅馬人將鑽石視為眾神的眼淚，眼淚從天界墜入凡間，成為充滿力量、愛與光芒的鑽石，這趟不可思議的旅程被稱為Celestia。

Diamond Legends by De Beers Celestia高級珠寶鑽石耳環，以圓形和梨形鑽石構成鑽石淚滴，並鑲嵌兩顆0.50克拉圓形明亮式車工鑽石。這款耳環從圓形明亮式車工包鑲鑽石逐漸轉變為梨形車工鑽石，形似從天空落下的眾神淚珠，流蘇圖案打造出成串的水滴形狀，象徵累積的淚水。

火神的傑作

伏爾甘（Vulcan）是希臘神話中的火神和匠神，天生具有操控火的能力，所以能夠輕而易舉地冶煉出各式各樣威力無窮的武器。Vulcan系列令人聯想起自火山口流出的熔岩，圓形的拋光鑽石向彩色鑽石、梨形鑽石吊墜與鑽石原石傾瀉而出，紋理宛如火山岩的表面。

圖片提供／De Beers

18K白金鑲嵌，共32顆鑽石，包含圓形明亮式車工及梨形車工，總重5.16克拉，約1,870,000元。

Diamond Legends by De Beers高級珠寶鑽石戒指，採用梨形鑽石與2.24克拉IF級圓形明亮式車工濃彩黃鑽，18K白金與18K黃金鑲嵌，共127顆鑽石，包含圓形明亮式車工及欖尖形車工，總重4.43克拉，約4,530,000元。

Diamond Legends by De Beers Cupid高級珠寶鑽石項鍊，公主方形和欖尖形車工鑽石，連結一對梨形車工橘棕色VS1級彩鑽和淡彩灰綠色SI1級鑽石吊墜，分別為3.04克拉和2.29克拉。18K白金與18K玫瑰金鑲嵌，共254顆鑽石，包含梨形、欖尖形與公主方形車工，鑽石總重54.10克拉，約23,100,000元。

Diamond Legends by De Beers Vulcan高級珠寶鑽石耳環，成色G、VS2級圓形明亮式單鑽，重1.50克拉，18K白金、18K玫瑰金及18K黃金鑲嵌，共26顆鑽石，包含圓形明亮式車工、欖尖形車工鑽石及鑽石原石，總重11.05克拉，約6, 650,000元。

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