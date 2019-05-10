〈高級珠寶大賞〉Bulgari，狂野普普

2019-05-10

記者林欣若／台北報導

提到普普藝術，閃過許多人腦海的會是普普藝術大師安迪‧沃荷（Andy Warhol），他所創作出的大量商業廣告、絹版印刷在他過世30年後的今日，仍有強大影響力，不斷被複製流傳。寶格麗的Wild Pop系列與安迪‧沃荷有著緊密關聯，Wild指的是80年代自由不羈的風氣、是寶格麗不設限的珠寶創意，Pop則是紀念寶格麗與安迪‧沃荷之間真摯的友誼。

1970年代，因為義大利的治安問題，寶格麗決定前往紐約開發新市場，當時在紐約已闖出名號的安迪‧沃荷對寶格麗奔放華麗的設計讚賞不已，他在擔任造型師時，經常搭配寶格麗的珠寶，自己也收藏了寶格麗不少珠寶。到了1980年代，寶格麗在美國已經成了引領潮流的珠寶品牌，安迪‧沃荷曾對寶格麗表示：「對我而言，你的珠寶就是80年代，每個人都想模仿。」義大利珠寶世家與美國普普藝術大師有著這樣一段深刻的緣分，Wild Pop系列，代表著一段品牌的巔峰、同時也向一段互挺的友誼致敬。

頂級珠寶向藝術取經並非新鮮事，Art Deco建築風格、巴洛克藝術風格都曾是靈感來源，然而以通俗的普普藝術為主題卻不多見，寶格麗以Wild Pop為題，顛覆了大眾對於珠寶的想像，拋開那些遠在天邊的設計理念，以Disco音樂、唱盤、麥克風、安迪‧沃荷的絹版印刷作品取而代之，讓珠寶成了華麗的日常，也呼應了寶格麗的傳人Gianni Bulgari在1970年對珠寶的見解：「人們捨棄那種參加重要場合才能佩戴的珠寶，而渴望能經常與其他物品佩戴的珠寶。」

唱吧！舞吧！

由海鷗合唱團（A Flock Of Seagulls）主唱的《奔跑》（I Ran）是80年代洗腦神曲，這首歌不斷迴盪在寶格麗Wild Pop頂級珠寶展的現場，與展場的色調和復古的珠寶完美契合，這首歌曲凸顯了流行音樂也是普普藝術的精髓，寶格麗以舞廳的鏡面彩球為靈感設計這款胸針，彩色寶石熱鬧繽紛，帶領大家重回80年代的Disco舞廳。

普普藝術本是為了反抗抽象難解、僅有少數人能欣賞的高端藝術，因此具象、通俗成了普普藝術最重要的精神，這款以麥克風組成的項鍊，以具象的麥克風組合出最直白、趣味的效果。

我愛貓

安迪‧沃荷和母親都愛貓，他養過許多貓，大部分都取名為Sam，他曾創作繪本《25隻名叫山姆的貓與1隻藍色小貓》（25 Cats Name Sam and One Blue Pussy），作品中多次出現貓，Sam也成為這次Wild Pop系列的主角之一，寶格麗拆解貓的臉、爪子和尾巴，打造活靈活現又貴氣十足的山姆貓咪。

如絹印 五色寶石

安迪‧沃荷最廣為流傳的是他一系列絹版印刷作品，他的創作題材多為新聞事件或是生活素材，如性感女星瑪莉蓮‧夢露、墜機事件的新聞照片、可樂罐，他利用多種套色、重複呈現，打造豐富強烈的視覺效果。寶格麗這款彩寶胸針便是以安迪‧沃荷的絹版印刷為靈感，五種色彩鮮艷的彩色寶石，一如絹版印刷的豐富套色。

彩寶 不設限

彩色寶石的運用不設限，寶格麗充分發揮普普藝術的自由精神，創造出彩色寶石的嶄新風貌 。

圖片提供／Bulgari

展場以80年代的色彩為主軸，Andy’s Bar點出這系列與安迪‧沃荷緊密相連。

Bulgari Wild Pop MUSIC系列Pop Mics頂級麥克風造型彩寶項鍊，頂級玫瑰金項鍊，鑲嵌縞瑪瑙、4顆橢圓形切割紫水晶（約31.74克拉）、6顆橢圓形切割紅碧璽及粉紅碧璽（約54.40克拉）、2顆橢圓形切割藍玉髓（約15.57克拉）及密鑲鑽石（D-F IF-VVS，約20.77克拉）。

Bulgari Wild Pop ANDY WARHOL系列Sam The Cat頂級藍寶石與鑽石手鍊，頂級黃K金手鍊，鑲嵌珍珠母貝、16顆圓形切割藍寶石（約6.43克拉）、2顆馬眼形切割藍寶石（約0.19克拉）、2顆馬眼形切割鑽石（E-F VVS-VS，約0.09克拉）與密鑲鑽石（D-F IF-VVS，約9.17 克拉）。

Bulgari Wild Pop ANDY WARHOL系列頂級彩寶胸針，鑲嵌縞瑪瑙、1顆紫水晶（約8.45克拉）、1顆海水藍寶（約4.45克拉），1顆粉紅碧璽（約5.32克拉）、1顆黃水晶（約4.54克拉）、1顆橄欖石（約5.22克拉）與密鑲鑽石（D-F IF-VVS，約6.39克拉）。

寶格麗Wild Pop頂級珠寶展的現場，有不少安迪‧沃荷絹版印刷作品。

Bulgari Wild Pop ROARING 80’s系列頂級彩寶項鍊，頂級玫瑰金項鍊，鑲嵌珍珠母貝、縞瑪瑙、22顆圓形切割粉紅藍寶石（約10.14克拉）與密鑲鑽石（D-F IF-VVS，約8.81克拉）。

Bulgari Wild Pop POP 80’s系列U.F.J. Unidentified Flying Jewel系列頂級祖母綠與鑽石耳環，頂級白K金耳環，鑲嵌1顆cabochon蛋面形切割祖母綠（4.72克拉）、36顆buff-top切割祖母綠（約1.47克拉）與密鑲鑽石（D-F IF-VVS，約 0.54克拉）。

Bulgari Wild Pop MUSIC系列彩寶與珍珠胸針，頂級白K金胸針，鑲嵌縞瑪瑙、3顆Akoya珍珠、15顆buff-top切割祖母綠（約0.91克拉）、13顆buff-top切割紅寶石（約0.72克拉）、16顆buff-top切割藍寶石（約0.99克拉）、83顆階梯式切割鑽石（D-F IF-VVS，約3.85 克拉）與密鑲鑽石（D-F IF-VVS，約1.92 克拉）。

Bulgari Wild Pop POP 80’s系列U.F.J.Unidentified Flying Jewel系列頂級綠松石與藍寶鑽石戒指，頂級白K金戒指，中央鑲嵌1顆cabochon橢圓蛋面形切割斯里蘭卡星光藍寶石（約11.45克拉）、綠松石與密鑲鑽石（約4.98克拉）。

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