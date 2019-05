〈高級珠寶大賞〉Bulgari，狂野普普

2019-05-10

記者林欣若/台北報導

提到普普藝術,閃過許多人腦海的會是普普藝術大師安迪‧沃荷(Andy Warhol),他所創作出的大量商業廣告、絹版印刷在他過世30年後的今日,仍有強大影響力,不斷被複製流傳。寶格麗的Wild Pop系列與安迪‧沃荷有著緊密關聯,Wild指的是80年代自由不羈的風氣、是寶格麗不設限的珠寶創意,Pop則是紀念寶格麗與安迪‧沃荷之間真摯的友誼。

1970年代,因為義大利的治安問題,寶格麗決定前往紐約開發新市場,當時在紐約已闖出名號的安迪‧沃荷對寶格麗奔放華麗的設計讚賞不已,他在擔任造型師時,經常搭配寶格麗的珠寶,自己也收藏了寶格麗不少珠寶。到了1980年代,寶格麗在美國已經成了引領潮流的珠寶品牌,安迪‧沃荷曾對寶格麗表示:「對我而言,你的珠寶就是80年代,每個人都想模仿。」義大利珠寶世家與美國普普藝術大師有著這樣一段深刻的緣分,Wild Pop系列,代表著一段品牌的巔峰、同時也向一段互挺的友誼致敬。

頂級珠寶向藝術取經並非新鮮事,Art Deco建築風格、巴洛克藝術風格都曾是靈感來源,然而以通俗的普普藝術為主題卻不多見,寶格麗以Wild Pop為題,顛覆了大眾對於珠寶的想像,拋開那些遠在天邊的設計理念,以Disco音樂、唱盤、麥克風、安迪‧沃荷的絹版印刷作品取而代之,讓珠寶成了華麗的日常,也呼應了寶格麗的傳人Gianni Bulgari在1970年對珠寶的見解:「人們捨棄那種參加重要場合才能佩戴的珠寶,而渴望能經常與其他物品佩戴的珠寶。」

唱吧!舞吧!

由海鷗合唱團(A Flock Of Seagulls)主唱的《奔跑》(I Ran)是80年代洗腦神曲,這首歌不斷迴盪在寶格麗Wild Pop頂級珠寶展的現場,與展場的色調和復古的珠寶完美契合,這首歌曲凸顯了流行音樂也是普普藝術的精髓,寶格麗以舞廳的鏡面彩球為靈感設計這款胸針,彩色寶石熱鬧繽紛,帶領大家重回80年代的Disco舞廳。

普普藝術本是為了反抗抽象難解、僅有少數人能欣賞的高端藝術,因此具象、通俗成了普普藝術最重要的精神,這款以麥克風組成的項鍊,以具象的麥克風組合出最直白、趣味的效果。

我愛貓

安迪‧沃荷和母親都愛貓,他養過許多貓,大部分都取名為Sam,他曾創作繪本《25隻名叫山姆的貓與1隻藍色小貓》(25 Cats Name Sam and One Blue Pussy),作品中多次出現貓,Sam也成為這次Wild Pop系列的主角之一,寶格麗拆解貓的臉、爪子和尾巴,打造活靈活現又貴氣十足的山姆貓咪。

如絹印 五色寶石

安迪‧沃荷最廣為流傳的是他一系列絹版印刷作品,他的創作題材多為新聞事件或是生活素材,如性感女星瑪莉蓮‧夢露、墜機事件的新聞照片、可樂罐,他利用多種套色、重複呈現,打造豐富強烈的視覺效果。寶格麗這款彩寶胸針便是以安迪‧沃荷的絹版印刷為靈感,五種色彩鮮艷的彩色寶石,一如絹版印刷的豐富套色。

彩寶 不設限

彩色寶石的運用不設限,寶格麗充分發揮普普藝術的自由精神,創造出彩色寶石的嶄新風貌 。

圖片提供/Bulgari

展場以80年代的色彩為主軸,Andy’s Bar點出這系列與安迪‧沃荷緊密相連。

Bulgari Wild Pop MUSIC系列Pop Mics頂級麥克風造型彩寶項鍊,頂級玫瑰金項鍊,鑲嵌縞瑪瑙、4顆橢圓形切割紫水晶(約31.74克拉)、6顆橢圓形切割紅碧璽及粉紅碧璽(約54.40克拉)、2顆橢圓形切割藍玉髓(約15.57克拉)及密鑲鑽石(D-F IF-VVS,約20.77克拉)。

Bulgari Wild Pop ANDY WARHOL系列Sam The Cat頂級藍寶石與鑽石手鍊,頂級黃K金手鍊,鑲嵌珍珠母貝、16顆圓形切割藍寶石(約6.43克拉)、2顆馬眼形切割藍寶石(約0.19克拉)、2顆馬眼形切割鑽石(E-F VVS-VS,約0.09克拉)與密鑲鑽石(D-F IF-VVS,約9.17 克拉)。

Bulgari Wild Pop ANDY WARHOL系列頂級彩寶胸針,鑲嵌縞瑪瑙、1顆紫水晶(約8.45克拉)、1顆海水藍寶(約4.45克拉),1顆粉紅碧璽(約5.32克拉)、1顆黃水晶(約4.54克拉)、1顆橄欖石(約5.22克拉)與密鑲鑽石(D-F IF-VVS,約6.39克拉)。

寶格麗Wild Pop頂級珠寶展的現場,有不少安迪‧沃荷絹版印刷作品。

Bulgari Wild Pop ROARING 80’s系列頂級彩寶項鍊,頂級玫瑰金項鍊,鑲嵌珍珠母貝、縞瑪瑙、22顆圓形切割粉紅藍寶石(約10.14克拉)與密鑲鑽石(D-F IF-VVS,約8.81克拉)。

Bulgari Wild Pop POP 80’s系列U.F.J. Unidentified Flying Jewel系列頂級祖母綠與鑽石耳環,頂級白K金耳環,鑲嵌1顆cabochon蛋面形切割祖母綠(4.72克拉)、36顆buff-top切割祖母綠(約1.47克拉)與密鑲鑽石(D-F IF-VVS,約 0.54克拉)。

Bulgari Wild Pop MUSIC系列彩寶與珍珠胸針,頂級白K金胸針,鑲嵌縞瑪瑙、3顆Akoya珍珠、15顆buff-top切割祖母綠(約0.91克拉)、13顆buff-top切割紅寶石(約0.72克拉)、16顆buff-top切割藍寶石(約0.99克拉)、83顆階梯式切割鑽石(D-F IF-VVS,約3.85 克拉)與密鑲鑽石(D-F IF-VVS,約1.92 克拉)。

Bulgari Wild Pop POP 80’s系列U.F.J.Unidentified Flying Jewel系列頂級綠松石與藍寶鑽石戒指,頂級白K金戒指,中央鑲嵌1顆cabochon橢圓蛋面形切割斯里蘭卡星光藍寶石(約11.45克拉)、綠松石與密鑲鑽石(約4.98克拉)。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共9萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/