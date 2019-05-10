〈高級珠寶大賞〉Chaumet，永遠的繆斯：約瑟芬

2019-05-10

記者林欣若／台北報導

法國皇帝拿破崙的妻子約瑟芬出身顯赫，自小品味非凡，吃穿用度皆十分講究，她奢華優雅的器度堪稱經典，因而成為法國珠寶世家Chaumet永遠的繆斯，今年Chaumet的頂級珠寶系列沿襲品牌經典，以約瑟芬的奢華優雅典範為靈感推出全新Josephine系列，珍稀寶石搭配Chaumet獨特的鑲嵌工藝，盡顯皇家的光彩輝煌。

羽毛系列

Chaumet以約瑟芬皇后宮廷裝扮中最常見的鷺羽頭飾為靈感，發展出Aigrette Imperiale系列，Aigrette意即羽毛，Chaumet將羽毛向外展開的柔順線條運用在珠寶設計，並融入約瑟芬皇后對植物的熱情，在色彩鮮明的梨形切割紅寶石、濃豔的矢車菊藍寶石、帕拉依巴碧璽或祖母綠主石的襯托下，每一件作品都像是歌頌約瑟芬的出生地：馬提尼克島（Martinique）花園林立、植被茂盛的風貌。

交錯．懸空．大項鍊

這款項鍊結合自然主義幾何輪廓的曲線，運用Chaumet獨特鑲嵌工藝彰顯寶石光華，包括「Fil-couteau刀鋒工藝」以極為細緻的金工隱藏金屬底座，賦予珠寶有如懸在空中的視覺效果，以及「Trompe-l’oeil錯覺畫法工藝」，以巧妙的錯視強化、放大寶石效果。

圖片提供／Chaumet

鷺羽頭飾是約瑟芬皇后最愛的飾品，此款蜂鳥鷺羽頭飾約出自1880年，現由Chaumet珍藏。

Chaumet Josephine Aigrette Imperiale 18K白金耳環，鑲嵌2顆來自莫三比克的1.56克拉及1.68克拉梨形切割鴿血紅寶石，以及共約3.83克拉明亮式切割鑽石。

Chaumet Josephine Aigrette Imperiale鉑金戒指，鑲嵌1顆來自巴西的5.08克拉梨形切割帕拉依巴碧璽、72顆EF VVS級明亮式切割鑽石。

Chaumet Josephine Aigrette Imperiale鉑金和18K白金冠冕，鑲嵌1顆來自尚比亞的3.84克拉梨形切割祖母綠、1顆公主式切割鑽石與明亮式切割鑽石。

Chaumet Josephine Aigrette Imperiale 18K白金項鍊，鑲嵌1顆來自錫蘭的3.89克拉梨形切割藍寶石、21顆梨形切割鑽石與明亮式切割鑽石。

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