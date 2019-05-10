〈高級珠寶大賞〉Harry Winston，紐約傳奇

2019-05-10

記者林欣若／台北報導

品牌創辦人海瑞‧溫斯頓的父母在他很小的時候，便從烏克蘭移居至美國，父親開了一間小小的珠寶店，海瑞‧溫斯頓從小跟在父親身邊工作，鑑定珠寶的能力以及做生意的訣竅都在這裡養成。12歲時海瑞‧溫斯頓以25分美金購買一塊翡翠、兩天後以800美金轉售，珠寶神童除了有天賦、也靠後天努力，25歲他開始自己的珠寶生意、36歲那一年，第一間海瑞溫斯頓珠寶專賣店在紐約成立。

在紐約東51街7號的海瑞溫斯頓創始店內，海瑞‧溫斯頓先生埋首專注設計珠寶、接待一批批從海內外專程而來的貴客、為女明星們搭配紅毯珠寶，紐約經典地標建築、恆動不息的節奏、獨樹一幟的精神，紐約這個充滿活力和魅力的城市，自1932年品牌創立以來，一直為海瑞溫斯頓帶來源源不斷的靈感，因此今年的頂級珠寶系列，便以New York Collection為名，將經典的紐約印象融入珠寶設計，每一件珠寶，都是海瑞‧溫斯頓先生的生命印記，也是經典永恆的紐約光景。

祖母綠形櫥窗

祖母綠形切工是海瑞‧溫斯頓先生最喜歡的寶石切工方式，除了用於珠寶設計，在旗艦店外牆排列的七扇鍍金櫥窗，更凸顯珠寶和旗艦店的氣勢非凡，這款戒指以哥倫比亞祖母綠搭配長形切工、馬眼形切工及圓形明亮式切工鑽石，傳承品牌經典。

幾何感

海瑞‧溫斯頓先生的童年在紐約上西城度過，當地以優美典雅的赤褐色砂石建築聞名，這款耳環以各式切工鑽石搭配色彩繽紛的寶石，巧妙排列成幾何圖案，令人聯想起上西城以磚塊堆疊、充滿幾何感的赤褐色砂石建築。

中央公園

中央公園距離海瑞‧溫斯頓先生的辦公室僅數個街區，他和品牌設計師經常希望將大自然之美融入珠寶設計，中央公園為他們提供全新視野和靈感。這款手鍊以祖母綠、藍寶石、鑽石及海藍寶石表現紐約標誌性公園的優美景觀，長形手鍊的輪廓、搭配各色珠寶排列組合，有如從空中俯瞰中央公園全貌。

百老匯 華燈初上

海瑞‧溫斯頓先生於1933年結婚，他與妻子最喜歡到紐約百老匯看歌舞劇，他在推廣「珠寶宮」（Court of Jewels）巡迴展覽時，曾邀請當時的百老匯明星在官方活動中親身展示品牌珠寶。這款耳環以繽紛絢麗的鑽石搭配色彩鮮明的寶石，重新演繹百老匯的璀璨華燈。

華麗吊燈

海瑞‧溫斯頓先生很喜歡水晶吊燈的典雅和華麗，一如他設計的珠寶作品般耀眼動人，他的創始店紐約東51街7號、以及後來遷址的第五大道旗艦店，都有華麗的水晶吊燈裝飾，這款項鍊以閃耀璀璨鑽石模擬水晶吊燈的熠熠華彩。

展翅

中央車站是海瑞‧溫斯頓先生最常出入的地方，他開始了自己的珠寶事業後，經常搭火車到各地蒐羅珍稀寶石，他與妻子愛德娜（Edna）也是在火車上邂逅，中央車站之於海瑞‧溫斯頓先生，不論是事業或是人生，都有舉足輕重的地位。這款耳環以中央車站的鑄鐵雄鷹為靈感，雄鷹象徵著美國向上展翅、蓬勃發展，海瑞溫斯頓巧妙搭配無色鑽石和黃色彩鑽，重現雄鷹傲氣。

圖片提供／Harry Winston

Harry Winston New York Collection 718 Emerald Vitrine祖母綠鑽石戒指，1顆4.60克拉祖母綠形切工哥倫比亞祖母綠寶石為主石，輔以48顆長錐形、馬眼形和圓形明亮式切工的鑽石，總重2.49克拉，鉑金和黃18 K金鑲嵌。

海瑞溫斯頓紐約第五大道品牌旗艦店內，祖母綠形鍍金櫥窗。

Harry Winston New York Collection Brownstone鑽石耳環，6顆枕形切工黃色鋼玉和4顆枕型切工藍寶石總重約6.78克拉，鉑金鑲嵌46顆方形、長錐形、馬眼形和圓形明亮切工鑽石，總重4.46克拉。

海瑞‧溫斯頓先生童年時居住的紐約上西城，以優美典雅的赤褐色砂石建築聞名。

Harry Winston New York Collection Central Park Mosaic鑽石手鍊，80顆圓形和橢圓形藍寶石、圓形海藍寶石和祖母綠形切工祖母綠寶石，總重9.41克拉，393顆方形、長錐形和圓形明亮式切工鑽石，總重7.81克拉，鉑金鑲嵌。

充滿綠意的中央公園，是著名的紐約地標。

Harry Winston New York Collection City Lights鑽石耳環，2顆祖母綠形切割藍寶石、2顆圓形紅寶石、2顆祖母綠形切工祖母綠寶石，總重4.53克拉，52顆馬眼形和圓形明亮式切工鑽石，總重5.76克拉，鉑金鑲嵌。

紐約百老匯的川流車潮與璀璨華燈，為夜生活增添色彩。

Harry Winston New York Collection 718 Chandelier鑽石項鍊，244顆水滴形、馬眼形和圓形明亮切工鑽石，總重72.10克拉，鉑金鑲嵌。

海瑞‧溫斯頓先生在紐約東51街7號的工坊埋首工作。

Harry Winston New York Collection Eagle黃鑽鑽石耳環，2顆水滴形切工黃鑽，分別重2.18克拉和2.14克拉，輔以42顆水滴形、馬眼形和圓形明亮切工鑽石，總重6.69克拉，鉑金和黃18K金鑲嵌。

紐約中央火車站，鑄鐵雄鷹昂首俯視。

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