雅詩蘭黛全台試妝快閃店 My Cover封面女郎就是妳

2019-05-08

〔記者邱巧貞／台北報導〕雅詩蘭黛自1997年起開創美妝大規模全台巡迴試妝拍照「My Cover」活動，提供一站式美妝體驗，包含訂製專屬妝容服務、結合專業髮藝與時尚拍攝團隊，讓每位女性都能蛻變成雜誌上封面人物。

「My Cover」活動至今已舉辦超過20年，今年，雅詩蘭黛重金將南韓粉漾快閃店原汁原味空運來台打造「粉漾狂歡趴」，並擴大規模首次以街邊快閃店形式呈現，店內整體空間以柔粉色系為主，彷彿置身於夢幻複合式沙龍，共分為接待區、彩妝體驗與封面拍照3大區塊，處處都是拍照打卡點。

雅詩蘭黛這次貼心提供數位「3秒AI智慧選妝」體驗，將「櫻花粉裸好氣色妝」、「波西米亞可可浪漫妝」與「搶眼紅絲絨個性妝」置入於AI選項中，協助消費者在短時間內找到適合自己的妝容，在完成訂製妝容後，會由斐瑟髮型設計團隊量身設計專屬造型，最後由專業攝影團隊拍攝出獨一無二的個人美照。

【參加方式】

臨櫃預約並繳交預約金500元 （可抵用產品），或於網路預約後臨櫃繳交預約金；活動當天可獲贈預約禮「夏日時尚旅行包組」。

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