Salvatore Ferragamo堅持永續環保 42 Degrees環保膠囊系列愛地球

2019-05-08

〔記者王瀅娟／台北報導〕環保時尚蔚為風潮，義大利精品Salvatore Ferragamo推出「42 Degrees」環保膠囊系列，採用環保永續材質，且全程於義大利製作，更令人注目的是，此系列是品牌內部設計師競賽得獎作品，相信透過此一比賽，環保永續概念將更深植於品牌設計核心。

42 Degrees系列設計師Flavia Corridori及Luciano Dimotta透露，之所以命名為「42 Degrees」，是因為唯有太陽從42度角照射水滴時，才會出現彩虹，而Rainbow彩虹涼鞋正是品牌經典鞋履之一。彩虹混色緞帶為此系列的標誌性元素，搭配Gancini扣飾或造型裝飾，達成「用可持續性材料創造符合品牌標誌性風格的配飾」目的。

42 Degrees膠囊系列從原料開始便融入環保思維：全系列採用無鉻、無金屬鞣製皮革，天然橡膠鞋底以義大利本土植物萃取染料上色，軟木鞋底填充物取自義大利薩丁島，Fussbett鞋墊完全由玉米、洋麻和羊毛等有機纖維製作，不含任何化學黏合劑，鞋款襯裡也改由水基材料製作。標誌性的彩虹混色緞帶，採用塑膠瓶轉化的紗線製作而成的梭織布料，可節省水資源及能源。所有原料與製作均在義大利，可確保供應鏈全程透明可回溯。

Salvatore Ferragamo 42 Degrees環保膠囊系列休閒鞋，有男鞋與女鞋。

Salvatore Ferragamo 42 Degrees環保膠囊系列托特包，內附收納小包。

Salvatore Ferragamo 42 Degrees環保膠囊系列後背包。

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