母親節限定 我愛媽媽

2019-05-06

記者凃盈如／台北報導

做為子女，每年母親節絞盡腦汁的，就是希望看見媽媽臉上揚起幸福的笑容，而媽媽最享受的，則是子女在側的陪伴。快挑個母親節蛋糕，陪媽媽一起共度這美好的一天吧！

乳酪蛋糕

采采食茶今年以經典焦糖起司蛋糕，搭配巧克力粉色淋面與覆盆莓口味棉花糖，呈現濃郁而帶點酸甜感的滋味，一如品牌的雋永質感，蛋糕在視覺或口味上，皆強調純粹、簡單，像是母親對子女純粹而深刻的愛。

來自米蘭的百年品牌COVA，推出台灣限定的母親節蛋糕口味，以日本白桃入餡的「桃歡馨」系列蛋糕，滋味清甜、爽口不膩，甜度最適合媽媽，且援引「桃」的福壽吉祥涵義。

至於創立於新加坡的世界奢華茶葉品牌TWG Tea，也推出母親節限定茶香乳酪蛋糕，搭配頂級訂製系列茗茶的盛夏緋紅（Eternal Summer Tea），讓子女以作工細膩、口感濃郁的「茶香乳酪蛋糕」，獻上對媽媽的感謝。

花禮×蛋糕

CNFlower西恩與知名甜點品牌珠寶盒法式點心坊，於今年攜手合作，推出3款花禮蛋糕，風格各異。可看到使用牡丹與紅綠花草，有層次地設計出優雅動人主題、也有粉嫩康乃馨及春天色系花朵打造清新自然的風格，以及藉由庭園玫瑰為主題所呈現的芬芳浪漫。每一款花禮都搭配上珠寶盒的「蜜漬柑橘巧克力長假蛋糕」及「熱帶水果長假蛋糕」，以濃郁的口味與自然色澤相呼應，勾勒出母親優雅的生活樣貌。

台北文華東方酒店由型男行政西點主廚Hin（任樂軒）推出「花漾」，是走氣質路線的母親節蛋糕，由翠玉綠茶慕斯搭配抹茶海綿蛋糕，加上以鳳梨釋迦、百香果、芒果等，製成果香濃郁的滑順奶霜，還有新鮮鳳梨丁和榛果碎片點綴其中，帶點初夏的滋味，最後再以手工精製的巧克力花朵裝飾其上，高雅地襯托出母親雍容華貴的氣質。

法式經典

台北君悅酒店Baguette禮品．烘焙坊，由法籍甜點主廚博豊安精心設計多款蛋糕，其中有一款「純淨白天鵝」，十分引人注目，以帕瑪森起司莎布蕾為底，上頭先是一層加有榛果脆片的榛果費南雪，接著是爆米花慕斯、香草香緹奶油與Weiss68%煙燻巧克力奶霜堆疊出獨特風味，天鵝頭與翅膀，都是以白巧克力細心打造；而華麗的羽毛，則以口感細膩的香草甘納許製作。此外，還有以5種甜度與口感不同的巧克力打造的「萱愛」；線條優雅簡潔、散發活潑氣息的「粉紅俏媽咪」；以及色彩繽紛、生機盎然的「媽媽的綠意花園」等4款期間限定蛋糕，讓人找到適合媽媽風格的選項。

以法國道地可頌聞名的Gontran Cherrier，則推出展現法式優雅的經典「茉莉之馨」。「茉莉之馨」以高雅的白色蛋糕當基底，上方擺放一朵以手工巧克力製作的巨大粉紅色康乃馨；內部以戚風蛋糕結合茉莉花茶奶凍、台灣紅心芭樂，讓人品嘗到的酸甜口感搭配花的香氣，還可咬到果肉。

而米其林星級SALON DE THE de Joël Robuchon侯布雄法式茶點沙龍，亦打造4款母親節限定蛋糕：芒果百香千層、心馨相印、綻放及純白馨意，還有限量花形馬卡龍禮盒，以馥郁果香與細膩多層次的口感，帶來清新優雅的甜蜜。

健康堅果

台北美福大飯店點心房以茶、洛神兩大食材為主軸，推出「落葉歸根」及「洛神珍愛」，前者以花蓮自栽鐵觀音為蛋糕基底，外形的落葉歸根意象，象徵遊子對母親備感思念的返鄉心境；後者則以「植物界紅寶石」的洛神花為設計主軸，以法芙娜巧克力製成的洛神花巧克力為亮點，蛋糕體則以法國杏仁膏所製成的杏仁胡桃蛋糕，夾入義大利西西里島開心果所製成的穆斯林餡等食材打造，底部再鋪上香脆的沙布列酥餅，酸香甘甜。

台北晶華酒店點心房推出「LOVE MOM」母親節蛋糕，以法國可可巴芮純白巧克力製成的綿密慕斯，夾入匯集多款莓果與堅果製成的莓果庫利，底座為養生的紅棗、枸杞、腰果、開心果、杏仁等食材製成的達可瓦茲層蛋白餅襯底。台北喜來登「The Deli烘焙坊」則推出3款融合花漾為設計的母親節蛋糕，包括「心馨愛戀」紅芋甘納許蛋糕、「莓瑰摯愛」玫瑰香緹蛋糕與「花漾獻禮」盆栽造型蛋糕。

知名經典巧克力蛋糕品牌BLACK As Chocolate，推出「媽咪灑花櫻桃巧克力蛋糕」，融合不同濃度的頂級比利時巧克力，交織出苦甜滋味的母親節限定蛋糕。

圖片提供／台北晶華酒店、台北美福大飯店、台北文華東方酒店、台北君悅酒店、台北喜來登飯店、采采食茶、BLACK As Chocolate、COVA、CNFlower、Gontran Cherrier 、SALON DE THE de Joël Robuchon、TWG Tea

台北美福大飯店Moment café & bakery母親節蛋糕「落葉歸根」，1,680元（7吋）。

台北晶華酒店「LOVE MOM」母親節蛋糕，禮盒有「MOM」、「LOVE」兩種組合，每組售價1,680元起。

台北喜來登The Deli烘培坊推出3款母親節蛋糕，價格帶落在1,090～1,590元間。

COVA台灣限定母親節桃歡馨系列，白桃銀合歡1,200元（7吋）、白桃乳酪慕斯1,200元（6吋）。

采采食茶「純粹」焦糖母親節蛋糕（6吋），1,080元。

Gontran Cherrier「茉莉之馨」母親節蛋糕（6吋），920元。

台北文華東方酒店花漾母親節蛋糕，7吋，1,950元，可加價1,238元購得花禮，於酒店本館及ATT 4 Recharge分店同步販售。

CNFlower×珠寶盒法式點心坊甜蜜生活康乃馨款蛋糕花禮，原價3,200元，特價2,880元。

台北君悅酒店母親節蛋糕「純淨白天鵝」（6吋），1,200元。

SALON DE THE de Joël Robuchon綻放（5吋），1,180元。

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