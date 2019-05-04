張軒睿賞香水 Selina=清冽玫瑰

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞張軒睿近期與大11歲的「Selina」任家萱參加中國實境節目，節目中兩人互動甜蜜上演「姐弟戀」，讓粉絲力拱兩人在一起，話題也持續延燒。
張軒睿昨（3）日出席英國皇室認證香氛品牌FLORIS LONDON活動，提到在跟Selina合作時一直覺得她很香，笑稱若一到十分的香味濃度比例，Selina至少有八分，「若與人擦肩而過，對方飄散出來的味道會蠻吸引我。」
被問到若要挑一瓶香水送給 Selina會挑什麼？張軒睿表示會選擇FLORIS LONDON「清冽玫瑰」，「因為她（Selina）比較活潑開朗，這味道跟溫暖有一種貼合。」他透露節目拍攝結束後，兩人還是有在關心對方，想要聊天的時候就會傳訊息，至於Selina先前在直播中提到兩人間有明顯代溝，張軒睿回說：「代溝可能不是我可以改變的，但我覺得不同年紀，還是會有不同的好，要怎麼去改變代溝？需要時間，順其自然吧。」他坦言Selina是理想型，彼此間就是很聊得來。
有289年歷史的英國皇室認證香水品牌FLORIS LONDON進軍台灣頂級香水市場，FLORIS LONDON更曾獲得伊莉莎白女王二世、查爾斯王子所頒發的皇家認證，成為唯一有此殊榮的香水品牌。
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