2019-05-04

〔記者林欣若/台北報導〕大自然一向是珠寶品牌最佳的靈感來源,精湛的金工加上華美的寶石,展現奢華自然意象,Tiffany以大自然為題,推出The Four Seasons of Tiffany四季之彩高級珠寶系列,取材自動植物與大自然中發現的複雜結構,運用罕見技術與頂級寶石呈現出充滿現代感與圖像性的造型,將春、夏、秋、冬每個季節的色彩和意象,生動傳達。

南韓偶像Rain全身佩戴Tiffany的胸針、戒指和腕錶出席,他一開口便以中文:「好久不見,大家好,我是Rain。」打招呼,他說Tiffany的珠寶看似簡單,但光澤迷人、設計也講究,很值得收藏,他佩戴的胸針以罌粟花為型,鑲嵌主石逾1克拉枕形切割白鑽與粉色剛玉,呈現春季的生意盎然,他表示一年四季每個季節他都喜歡,但一如他的名字,最愛的還是下雨天。

Tiffany這次展出近200件、總價50億的珠寶作品,為了完美傳遞出大自然的簡約與複雜美態,高度精確與注重細節是不可或缺的原則,Tiffany運用色彩漸層變化,從濃郁飽和的彩色寶石暈染至白色鑽石,掌握四季色彩的細微變化,春季的花團錦簇、夏季的群蝶飛舞、秋季的藤蔓攀爬、以及冬季的冰川美景,透過獨特的不對稱設計,讓珠寶充滿層次變化和靈動線條,也更貼近大自然變幻萬千的景象。

圖片提供:Tiffany

The Four Seasons of Tiffany項鍊,鉑金鑲嵌總重逾31克拉祖母綠切割彩色黝簾石、總重逾14克拉鑽石,10,710,000元。

The Four Seasons of Tiffany蕨葉造型耳環,鉑金鑲嵌混合式切割藍寶石與鑽石,3,995,000元。

The Four Seasons of Tiffany飛蛾造型手環,鉑金與18K金鑲嵌混合式切割鑽石,5,990,000元。