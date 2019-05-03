《輕奢入手 口碑選禮》行家許正照帶路

2019-05-03

記者凃盈如／台北報導

【行家帶路】

遠東SOGO百貨復興館營業第三部經理 許正照

母親節倒數一週，此時正值百貨上半年最大的購物檔期，趁著優惠盡出的時刻，快挑款好禮取悅媽媽！

今年許多以LOGO為號召的小配件十分受歡迎，像是愛馬仕H Clic Clac琺瑯手環，單一配戴或搭配手錶皆宜，送媽媽或自用都很合適。

今年還有一個潮人必備的流行配件──太陽眼鏡，可以在社群網站、媒體上看到許多網紅、明星的機場時尚必備元素正是太陽眼鏡。大多數的名牌太陽眼鏡，價格落在萬元上下，若是搭配了水鑽、皮革等異材質的單品，價格會偏高；選擇太陽眼鏡時，女生比較吃香，因為女生配戴寬版、甚至男款太陽眼鏡，都會顯得率性、有個性，但男生就無法配戴女款太陽眼鏡。這些流行配件共通的流行關鍵就是：一定都得看得到LOGO。

延續剛剛提到的LOGO風潮，各大精品品牌也以此概念推出代表性商品，譬如Van Cleef & Arpels的Sweet Alhambra手鏈，有著代表品牌的小巧四葉幸運圖案，或者TIFFANY & Co.代表性的T系列微笑鍊墜等，都很暢銷，尤其TIFFANY的微笑鍊墜系列，售價25,500元起，在精品中算是好入手的單品。

此外，可以將單一項鍊，拆解成胸針、手環等飾品，而有著「一物多用」概念的品項，也很受歡迎，如Cartier、PANDORA，也都有推出類似概念的商品。

想要更出跳一些，今年Swarovski春夏系列Sunshine Collection也很有話題，其中有一款龍蝦造型耳環，以滿滿紅色水晶打造成栩栩如生的龍蝦造型，採單邊配戴，因為曾經出現在蔡依林IG，而引發高詢問度，單價6,000元有找，是可以製造驚喜的禮物。

包款方面，今年小包持續攻佔時尚版面，而且，LOGO也是不怕被看到！不只LV新的女包LOGO大，像是BVLGARI、CARTIER等原本專攻珠寶的品牌，因想在包款市場佔有一席之地，也推出許多吸睛，但價格相對便宜的作品，有些晚宴包，是可隆重、也可做為日常生活穿搭的款式。

圖片提供／遠東SOGO、LeSportsac、玉世家

※註：特惠組的計算採「四捨五入」方式；促銷活動若有更動，以各通路現場為主。

遠東SOGO百貨復興館營業第三部經理許正照

HERMÈS H Clic Clac琺瑯手環，23,600元起。

CARTIER Santos de Cartier太陽眼鏡，26,600元起。

JADEGIA玉世家2019母親節新品「最初」系列 。

Les Secrets LADURÉE x LeSportsac馬卡龍紫基本款後背包，6,150元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/