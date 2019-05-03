《家事女王 必選好物》行家李博揚、張芝綾帶路

2019-05-03

記者凃盈如／台北報導

【行家帶路】

SOGO忠孝館家電用品課副課長 李博揚

SOGO忠孝館家電用品課股長 張芝綾

回饋折扣再加碼

SOGO今年在母親節折扣上有很大的改變，鑑於市場競爭艱辛，回饋比例也有所增加，譬如家電區，去年小家電是滿30,000元送1,500元抵用券，但今年則是滿5,000元送500元抵用券；鍋具的部分去年是15,000元送500元抵用券，今年則是5,000元送500元抵用券，回饋率從5%提高至10％，且回饋門檻更低，也可現抵。

高單藝品買氣旺

今年家用市場的茶組賣得不錯，藝品類業績也成長不少，先前舉辦日本展時，70多萬元的盔甲、上百萬元的日本刀，都有客人購買，顯示高單藝品客群仍足具潛力。觀察藝品市場，幾個歐、日知名家飾品牌，業績表現也都不錯，是母親節送禮的體面選項，如：施華洛世奇的擺件、皇家哥本哈根的餐瓷、或者Georg Jensen的不鏽鋼器皿、旺代Noritake杯壺，甚至法國萊儷水晶，都讓媽媽的生活過得更細膩有風情。

保健養生智能化

現下新鮮的空氣、不受汙染的水、天然的食物，不可多得，在送禮的選擇上，也反映出這樣的概念。消費者重視生活環境、食安，於是空氣清淨機、濾水器、幫助居家烹調的各類鍋具，都是送禮熱門品項，譬如飛利浦的氣炸鍋、BRITA濾水壺、櫥下型的濾水系統，都很受歡迎。此外，和健康相關，且結合app的相關用品、測量儀器，也受到長輩青睞，譬如歐姆龍 OMRON就推出結合藍牙智慧的血壓計、體脂計；飛利浦也出了可監控每天刷牙狀況的智能音波牙刷。

圖片提供／SOGO、JIA Inc.品家家品、康寧餐具

※註：特惠組的計算採「四捨五入」方式；促銷活動若有更動，以各通路現場為主。

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