《家事女王 必選好物》行家許詩錡帶路

2019-05-03

記者凃盈如／台北報導

【行家帶路】

新光三越商品部女性雜貨、複合性業態經理許詩錡

更著重價值感

母親節快到了，時間逼近卻還沒有送禮靈感？快看看今年有哪些折扣與熱門商品，為辛苦的媽媽獻上心意。

媽媽常常為了省錢而不想要添購太多家電，因此針對母親節檔期推薦的禮物，會更著重「價值感」。舉例來說，目前市場上推出許多新型智慧家電，像是洗衣機、洗碗機、乾衣機等，都是媽媽的好幫手。智慧洗衣機可透過手機APP遠端操控、預約洗衣，即使出門才想到忘了洗，一鍵按下也可下達指令，「不在家」也能做家事，是適合現代媽媽的好禮。此外，年輕媽媽通常身兼多職，也會比較偏愛紓壓類的用品，或一些時髦的鍋具、配件等。

紓壓禮品仍夯

通常招待媽媽去做SPA，或者參與美容相關課程，她們都會很開心，譬如施舒雅、AVEDA等品牌，都有推出相關課程。此外，也可以買一些美容家電、保養品在家使用，如水氧儀、美顏壺、精油、美容美髮商品，都可以讓媽媽更享受生活。

針對重視養生的現代媽媽，食物調理機、處理機也是大熱門，可以簡單輕鬆處理食材，也可調理出營養、健康的果汁。此外，按摩相關商品，若預算較少，十分推薦OSIM可紓壓、護眼的「護眼樂」，價格較容易入手，OL「自己犒賞自己」也不錯。

圖片提供／新光三越

※註：特惠組的計算採「四捨五入」方式；促銷活動若有更動，以各通路現場為主。

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