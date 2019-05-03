《頂級保養》達人IRIS帶路

2019-05-03

記者邱巧貞／台北報導

【達人帶路】

Sisley公關副理 IRIS

髮肌保養 輕奢華當道

以往頂級保養品多半與熟齡客畫上等號，但這幾年Sisley的彩妝成長非常快速，可以發現頂級彩妝開始受到許多年輕消費族群的喜愛，尤其唇膏和底妝的詢問度非常高，成為吸引新客入門的踏腳石，有經濟能力的年輕OL除了追求流行感外，亦十分注重彩妝的品質及品牌精神，這對她們而言是享受得起的輕奢華。

當然，為吸引更多年輕顧客體驗商品，頂級品牌也會提出各種方案，像是Sisley今年母親節推出精緻輕巧瓶「全能乳液（60ml）」，輕巧容量相對價格幅度也降低不少，對年輕新客來說更好入手，也是體驗經典商品的好時機。

另外，值得注意的還有頂級髮肌保養市場，Hair Rituel by Sisley於2018年進入台灣之後，成功吸引了許多頂級顧客的目光，因為過去許多客人願意投資在臉上，卻苦於沒有好的髮肌保養品，Hair Rituel則完整提供頂級客群很棒的髮肌品需求。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/