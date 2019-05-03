《頂級保養》必買特惠組53折起

2019-05-03

記者邱巧貞／台北報導

頂級保養品的價格向來硬，唯有在母親節及週年慶兩大檔期，搭配贈品、信用卡優惠及百貨公司滿額贈等方案，換算下來，有不少的折扣，想體驗頂級護膚，自然不能錯過這個好時機。

圖片提供／DARPHIN、SISLEY、嬌蘭、伊莉莎白雅頓、肌膚之鑰

※註：特惠組的計算採「四捨五入」方式；促銷活動若有更動，以各通路現場為主。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/