《頂級保養》必買特惠組53折起

記者邱巧貞／台北報導
頂級保養品的價格向來硬，唯有在母親節及週年慶兩大檔期，搭配贈品、信用卡優惠及百貨公司滿額贈等方案，換算下來，有不少的折扣，想體驗頂級護膚，自然不能錯過這個好時機。
圖片提供／DARPHIN、SISLEY、嬌蘭、伊莉莎白雅頓、肌膚之鑰
※註：特惠組的計算採「四捨五入」方式；促銷活動若有更動，以各通路現場為主。
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【嬌蘭蘭鑽精奢氧生金萃油組】《特價12,500元，原價23,381元，約53折》 蘭鑽精奢氧生金萃油30ml（正品）＋氧生乳霜7ml＋蘭花水40ml＋眼唇霜5ml＋金萃油5ml＋賦活面膜7ml＋潔顏乳霜30ml。（以百貨通路DM為準）
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【伊麗莎白雅頓白茶香氛組】《特價2,100元，價值3,100元，約68折》 白茶香水100ml（正品）＋白茶香水舒體霜400ml（正品）。
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【SISLEY抗皺活膚御緻駐顏霜組】《特價14,500元，價值18,127元，約8折》 抗皺活膚御緻駐顏霜50ml（正品）＋抗皺活膚前導水精華15ml＋全能防禦精華10ml＋抗皺活膚御緻眼唇霜10ml。
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【肌膚之鑰塑妍逆引組】《特價9,100元》 塑妍逆引菁萃40ml（正品）＋塑妍逆齡眼霜2ml＋光采柔潤保濕露30ml＋光采修護菁華油10ml＋精質乳霜N 2ml＋精質激活菁萃6ml。
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【DARPHIN全效舒緩抗老組】《特價6,750元，價值9,250元，約73折》 全效舒緩精華液30ml（正品）＋維他命A精露膠囊60顆＋深海緊緻賦活乳霜5ml+深海緊緻賦活眼霜5ml。
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