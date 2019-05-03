《緊緻清爽》達人丹楓帶路

2019-05-03

記者邱巧貞／台北報導

【達人帶路】

美容專家 丹楓老師

清爽養肌 緊緻防護Up

到了夏天，肌膚的抗老防護還是必須要徹底執行，畢竟紫外線才是肌膚老化的元凶！但台灣位處於亞熱帶，面對高溫、潮濕又悶熱的季節，挑選抗老產品時除了有效，許多人更考量質地清爽。

想抗老？首先做好防曬，紫外線除了讓肌膚變黑、變暗沉外，還會造成膠原蛋白斷裂，導致肌膚鬆弛、下垂……等老化現象。在挑選防曬品時，防曬係數最好能達到SPF30以上，使用量、補搽次數都是防曬品能否達到效果的重點。今年的防曬新品以多功能性為主，像是耐汗、抗空汙、美白或抗老，針對個人生活型態供給不同的防護力！

本季的抗老型美白趨勢偏重於提升肌膚的緊緻光澤，因為緊實的肌膚如同飽滿的珍珠，而且若想要肌膚達到進階的亮白，不只要淡化斑點、改善蠟黃暗沉，還要能平滑、緊緻肌膚紋理。最後，今夏煥膚也能兼具抗老，像是維生素A就有極佳的角質代謝、調理能力，還有刺激膠原蛋白、對抗老化功效。

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